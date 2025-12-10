Come gioca il Celta Vigo di Claudio Giraldez?

Domani sera il Bologna sarà ospite all’Estadio de Balaidos, per la gara valida per la 6^ giornata della League Phase di Europa League. La formazione rossoblù si troverà di fronte un avversario molto ostico: il Celta Vigo del giovanissimo tecnico Claudio Girladez.

37 anni, una carriera da calciatore (difensore) spesa tra formazioni di basso livello, Giraldez ha iniziato prestissimo ad allenare. Nel 2021, a 33 anni, è entrato nel Celta Vigo con un ruolo da tecnico del settore giovanile. Nel girone di un anno è passato nella squadra B e dopo due anni nella seconda formazione dei galiziani si è conquistato il passaggio in prima squadra al posto di un grande allenatore recentemente “decaduto” come Rafa Benitez. Un cambio di guida tecnica che ha rivoluzionato lo stile di gioco e i risultati.

Il Celta Vigo di Giraldez: modulo e atteggiamento

Appena sedutosi sulla panchina del Celta Vigo, Giraldez ha iniziato la sua “rivoluzione”. La squadra con Rafa Benitez aveva sempre alternato due schemi principali: il classico 4-2-3-1 del tecnico ex Napoli e un 4-4-2 decisamente più accorto.

Con l’arrivo del giovane tecnico, il Celta Vigo ha immediatamente modificato il suo schieramento in un completamente diverso 3-4-3 o 3-4-2-1.

Anche l’atteggiamento del Celta Vigo, oltre che lo schieramento sul terreno di gioco, è cambiato. La squadra galiziana col passare dei mesi ha assunto un atteggiamento decisamente più propositivo e offensivo rispetto al passato. Con Benitez infatti la squadra preferiva attendere e ripartire sfruttando verticalmente lo spazio, con uno schieramento decisamente più statico “quasi imprigionato” nei rispettivi ruoli. Con l’arrivo di Girladez, il Celta Vigo è diventata una formazione più fluida, che modifica lo schieramento e le posizioni degli undici giocatori in campo in base alla fase di gioco.

Triangoli e rotazioni

Il Celta Vigo modifica la propria disposizione in campo in base alla fase di gioco. La squadra di Claudio Giraldez parte da un 3-4-2-1 di base, per diventare un 4-3-2-1 nella prima costruzione e definirsi in un 3-2-3-2 in fase offensiva.

Le rotazioni dei calciatori portano diversi giocatori ad assumere un posizione diversa all’interno del campo, utile ad occupare i mezzi spazi vuoti lasciati dalla formazione avversari. Il Celta Vigo, dunque, compone diversi triangoli all’interno del campo per sviluppare il gioco in maniera omogenea nelle diverse fasce del campo.

I triangoli formati dai giocatori sulle fasce e centralmente favoriscono la fluidità dei movimenti della squadra galiziana, che cerca di sfruttare il movimento del “terzo uomo”. Questa soluzione permette alla squadra di Giraldez di rimanere equilibrata, pur volendo dominare il gioco, e crea continue rotazioni proiettate a liberare l’uomo che si muove verso lo spazio libero.

Non solo dominio del gioco

La formazione spagnola, nell’ultima uscita esterna contro il Real Madrid, ha dimostrato di non saper solamente interpretare un calcio propositivo, ma anche reattivo. Il Celta Vigo di Giraldez ha sfruttato la propria impostazione tattica per essere efficace proteggendo l’area di rigore e sfruttando gli spazi più ampi lasciati dal Real.

Per questo il Bologna non deve illudersi, nel momento in cui domina il gioco, di aver preso il controllo della gara. Il Celta Vigo, in questa fase della stagione, sta ritrovando alcune certezze. Lasciare spazio in profondità ad una squadra in grado di giocare velocemente il pallone e liberare un uomo con una triangolazione potrebbe essere un grosso rischio.

