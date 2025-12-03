<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Bologna-Salisburgo finisce 4-1, con un Bologna nettamente superiore in tutto, al termine di una partita davvero emozionante e giocata da entrambe le formazioni a viso aperto.

Una sconfitta pesante in termini numerici per la formazione austriaca ma non dal punto di vista della mentalità, perché il Salisburgo ha messo più volte in difficoltà il Bologna giocandosela su ogni pallone. I rossoblù sono però stati più precisi e cinici, meritando la vittoria in modo netto.

Il fotoracconto di Bologna-Salisburgo 4-1

Ecco il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Salisburgo 4-1 ad opera di Damiano Fiorentini.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook