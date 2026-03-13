Ranking UEFA, ecco dove si colloca l’Italia e quanto ha inciso il pari di Bologna-Roma

L’aggiornamento del ranking stagionale UEFA dopo le giornate di coppa di questa settimana conferma una situazione sostanzialmente stabile per il calcio italiano. L’Italia occupa attualmente la quarta posizione con 17.928 punti, alle spalle di Inghilterra (22.847), Spagna (18.406) e Germania (18.142). Un piazzamento che tiene aperta la competizione con le federazioni che precedono, ma che al momento non consente di rientrare tra le prime due, le uniche che al termine della stagione garantiranno un posto aggiuntivo nella prossima Champions League 2026/27.

Il peso del pareggio in Bologna-Roma

In questo aggiornamento si inserisce l’1-1 maturato al Dall’Ara tra Bologna e Roma nell’andata degli ottavi di Europa League. Il risultato mantiene in equilibrio il discorso qualificazione, ma dal punto di vista del ranking assegna all’Italia un contributo limitato rispetto a quanto avrebbe garantito una vittoria, o ancora – se le due non si fossero incrociate – una vittoria di entrambe contro una squadra estera.

L’Italia nel Ranking UEFA: una posizione di apparente equilibrio

Guardando al quadro generale, la posizione dell’Italia nel ranking resta dunque definita dai numeri attuali: quarto posto e margine ridotto rispetto a Spagna e Germania, ma diametralmente distante dalle prestazioni complessive dell’Inghilterra. Le prossime settimane europee saranno determinanti per capire se il distacco potrà essere colmato o se la graduatoria resterà invariata.

Ed è ancora in questo senso che, la sfida tra Bologna e Roma da una certezza: una tra le due italiane proseguirà il percorso europeo, ma al tempo stesso verrà impedito l’accesso all’altra contendente. Due facce della solita medaglia.

Il dato di fondo, che riguarda anche il Bologna è uno: il percorso europeo dei rossoblù continua con risultati che incidono, seppur in misura contenuta, sul bilancio complessivo del movimento.

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