LIVE – Ottavi di Europa League, Bologna-Roma: le formazioni ufficiali
La cronaca live, le formazioni ufficiali e il tabellino di Bologna-Roma, andata degli Ottavi di finale di Europa League
Oggi pomeriggio alle 18:45 lo Stadio Renato Dall’Ara ospita l’andata degli Ottavi di Europa League: a scendere in campo nell’Euroderby il Bologna di Vincenzo Italiano e la Roma di Gian Piero Gasperini. Sulla carta non c’è una vera e propria favorita: entrambe le squadre, infatti, sono reduci da due ko subiti in campionato.
I rossoblù sono caduti in casa propria contro il Verona penultimo della classe, interrompendo così la striscia di 5 vittorie consecutive. I giallorossi, invece, sono scivolati dal quarto al quinto posto della classifica a causa della sconfitta subita sul campo del Genoa. A quanto pare, dunque, sia i ragazzi di Italiano che quelli di Gasperini sono completamente concentrati sulla sfida di quest’oggi. Chi si aggiudicherà il primo round? Seguite con noi la cronaca live.
La cronaca LIVE di Bologna-Roma
Disponibile dalle ore 18:45.
Le formazioni ufficiali e il tabellino
Marcatori:
Bologna (4-3-3): Skorupski; João Mário, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.
Roma (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Celik; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante; Malen, Zaragoza. All. Gasperini.
Arbitro: Sven Jablonski (GER).
