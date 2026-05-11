Bologna, il tifoso Davide Cassani: «Un anno positivo, vorrei vivere sempre stagioni così»

Per il numero odierno del Corriere di Bologna, Fernando Pellerano ha intervistato l’ex ciclista professionista Davide Cassani. 65 anni, originario di Faenza e tifoso rossoblù, nel corso della sua carriera ha vinto due tappe, ha allenato la Nazionale italiana di ciclismo e oggi fa il commentatore televisivo per la Rai (con la quale seguirà il Giro d’Italia).

Le parole dell’ex ciclista e tifoso del Bologna Davide Cassani: «Ci metterei la firma a vivere sempre stagioni coì positive». Nel frattempo via al Giro d’Italia 2026

Tra sue passioni, tuttavia, non ci sono solo le due ruote: come dicevamo, Cassani è anche tifoso del Bologna. Adesso che la Serie A sta per finire, è giunto il tempo di fare un bilancio dell’annata appena trascorsa. «Se qualche anno fa ci avessero detto che avremmo vissuto una stagione così ci avrei messo la firma» ha commentato.

Questa sera i felsinei saranno impegnati in trasferta a Napoli: al momento decima in classifica, la squadra può ancora tentare di compiere l’impresa e di scavalcare qualche posizione. Nelle ultime tre stagioni, in effetti, le imprese a tinte rossoblù sono diventate (quasi) all’ordine del giorno: prima la cavalcata e la qualificazione in Champions League con Thiago Motta, poi la vittoria della Coppa Italia e l’ottimo percorso in Europa League con Vincenzo Italiano.

Anche se quest’anno il Bologna non può vantare traguardi storici, la stagione non è comunque da cestinare. «Capisco che qualcuno, dopo quello che abbiamo vissuto recentemente, possa storcere il naso. Tra alti e bassi, però, la squadra si è sempre battuta – prosegue Cassani – Sono contento del presidente, dei dirigenti, della squadra, di Italiano. Abbiamo vissuto una splendida partenza fino ai primi posti, poi il calo ma anche la corsa in Europa. Sono contento quando vedo che in ogni partita può vincere. La società è sana, sono convinto che saprà operare nel verso giusto. Confermerei tutti e di sciuro non metto in dubbio Italiano: abbiamo un bravo allenatore, teniamocelo».

Mancano soltanto tre giornate alla fine del campionato e nel frattempo si è alzato il sipario sul Giro d’Italia 2026, in programma dall’8 al 31 maggio. Domenica 17 la corsa passerà all’Emilia-Romagna, con la tappa Cervia-Corno alle Scale. «In un mondo di situazioni tragiche, cercheremo di rendere appetibile il territorio» conclude Davide Cassani.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook