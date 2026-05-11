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Verso Napoli-Bologna: the last dance per dare una scossa alla stagione

Esattamente due anni fa, l’11 maggio 2024, i rossoblù di Thiago Motta centravano una storica qualificazione in Champions League anche grazie al 2-0 di Napoli. Stasera la squadra proverà a stupire ancora una volta

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15 secondi fa

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Vincenzo Italiano e Remo Freuler (© Damiano Fiorentini) verso Napoli-Bologna
Vincenzo Italiano e Remo Freuler (© Damiano Fiorentini)
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Il Bologna torna in campo questa sera alle 20.45 per affrontare il Napoli di Antonio Conte nel posticipo del lunedì della 36^ giornata di campionato: allo Stadio Maradona, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi avranno una delle ultime chance per mandare un segnale positivo a società e tifosi.

Stasera il Bologna scende in campo al Maradona: esattamente due anni fa i rossoblù vincevano la trasferta di Napoli e strappano il pass per la Champions

Al momento il 2-0 della gara d’andata sembra lontanissimo: a novembre, davanti al pubblico del Dall’Ara, i rossoblù vincevano con due gol di scarto e intascavano l’ottavo risultato utile consecutivo, schizzando in cima alla classifica. Una prestazione eccellente dei ragazzi di Italiano, impreziosita dalle reti di Dallinga e Lucumí e dal clean sheet del giovanissimo portiere Massimo Pessina.

Ancora più lontano è la vittoria, sempre per 2 a 0, conquistata l’11 maggio 2024 a Napoli: esattamente due anni fa il Bologna allora allenato da Thiago Motta superava i partenopei di Francesco Calzona sul loro campo grazie alle reti di Dan Ndoye (adesso al Nottingham Forest) e di Stefan Posch (passato al Como e ora in prestito ai tedeschi del Mainz). Accadde tutto all’inizio del primo tempo, più precisamente nel giro di tre minuti: dopo soli 9′ di gioco lo svizzero sbloccò il risultato, replicato al 12′ dall’austriaco. Tra i protagonisti anche Federico Ravaglia, che al 21′ salvò il risultato parando un rigore a Politano.

Fu un successo straordinario sotto tutti i punti di vista: sul numero odierno del Corriere di Bologna, infatti, Alessandro Mossini sottolinea che fu proprio grazie ai tre punti conquistati a Napoli che i ragazzi di Thiago Motta riuscirono a centrare la storica qualificazione alla Champions League alla fine della stagione 2023-2024.

Freuler e Ravaglia durante Napoli-Bologna

Freuler e Ravaglia esultano per il rigore parato in Napoli-Bologna 2023/24 (© Bologna FC 1909)

Italiano cerca la scossa per tornare a sognare l’Europa

Tornando all’attualità, il Bologna di Vincenzo Italiano sta per concludere un’annata poco memorabile. I dubbi sul futuro, però, non impediscono al tecnico siciliano di sognare nuovi traguardi. «Tra la Finale di Supercoppa e quella notte di Europa League a Roma credo che l’adrenalina quest’anno l’abbiamo innalzata e abbiamo regalato emozioni, anche se stupire non è mai semplice. Le annate da cestinare sono altre – ha commentato l’allenatore rossoblù alla vigilia della partita – È sbagliato focalizzarsi su di me, mancano ancora tre partite per 9 punti e c’è ancora qualcosa che possiamo giocarci. Il focus va alla sfida di Napoli».

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