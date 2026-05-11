Verso Napoli-Bologna: the last dance per dare una scossa alla stagione

Il Bologna torna in campo questa sera alle 20.45 per affrontare il Napoli di Antonio Conte nel posticipo del lunedì della 36^ giornata di campionato: allo Stadio Maradona, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi avranno una delle ultime chance per mandare un segnale positivo a società e tifosi.

Stasera il Bologna scende in campo al Maradona: esattamente due anni fa i rossoblù vincevano la trasferta di Napoli e strappano il pass per la Champions

Al momento il 2-0 della gara d’andata sembra lontanissimo: a novembre, davanti al pubblico del Dall’Ara, i rossoblù vincevano con due gol di scarto e intascavano l’ottavo risultato utile consecutivo, schizzando in cima alla classifica. Una prestazione eccellente dei ragazzi di Italiano, impreziosita dalle reti di Dallinga e Lucumí e dal clean sheet del giovanissimo portiere Massimo Pessina.

Ancora più lontano è la vittoria, sempre per 2 a 0, conquistata l’11 maggio 2024 a Napoli: esattamente due anni fa il Bologna allora allenato da Thiago Motta superava i partenopei di Francesco Calzona sul loro campo grazie alle reti di Dan Ndoye (adesso al Nottingham Forest) e di Stefan Posch (passato al Como e ora in prestito ai tedeschi del Mainz). Accadde tutto all’inizio del primo tempo, più precisamente nel giro di tre minuti: dopo soli 9′ di gioco lo svizzero sbloccò il risultato, replicato al 12′ dall’austriaco. Tra i protagonisti anche Federico Ravaglia, che al 21′ salvò il risultato parando un rigore a Politano.

Fu un successo straordinario sotto tutti i punti di vista: sul numero odierno del Corriere di Bologna, infatti, Alessandro Mossini sottolinea che fu proprio grazie ai tre punti conquistati a Napoli che i ragazzi di Thiago Motta riuscirono a centrare la storica qualificazione alla Champions League alla fine della stagione 2023-2024.

Italiano cerca la scossa per tornare a sognare l’Europa

Tornando all’attualità, il Bologna di Vincenzo Italiano sta per concludere un’annata poco memorabile. I dubbi sul futuro, però, non impediscono al tecnico siciliano di sognare nuovi traguardi. «Tra la Finale di Supercoppa e quella notte di Europa League a Roma credo che l’adrenalina quest’anno l’abbiamo innalzata e abbiamo regalato emozioni, anche se stupire non è mai semplice. Le annate da cestinare sono altre – ha commentato l’allenatore rossoblù alla vigilia della partita – È sbagliato focalizzarsi su di me, mancano ancora tre partite per 9 punti e c’è ancora qualcosa che possiamo giocarci. Il focus va alla sfida di Napoli».

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