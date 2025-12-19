Fabbian, Bologna-Inter (4-3 d.c.r): «Questa è la vittoria del gruppo»

Giovanni Fabbian ha espresso tutta la gioia del gruppo dopo la vittoria ai rigori in Bologna Inter, semifinale della Supercoppa italiana. Una partita equilibrata tra le due avversarie che alla fine ha premiato i rossoblu. Il centrocampista è entrato al 75′ al posto di Odgaard e nel post partita ha raccontato le sensazioni per un traguardo incredibile.

La parole di Giovanni Fabbian dopo Bologna-Inter, Supercoppa italiana

Una vittoria che conferma il percorso di crescita e affermazione del Bologna, soprattutto nelle coppe. I rossoblu sono riusciti a ricompattarsi subito dopo la sconfitta con la Juventus in casa e hanno ottenuto un risultato che gli permette di giocare una finale storica. Questo successo, come racconta Fabbian, appartiene al gruppo squadra che ogni giorno lavora per raggiungere grandi obiettivi.

«Questa è la vittoria del gruppo e siamo una squadra unita e lo dimostriamo in queste partite qui, quando c’è bisogno di tirare fuori qualcosa in più, siamo sempre pronti. Tutto quello che si vede in campo, viene fuori nel nel quotidiano. Siamo veramente un gruppo di ragazzi, assieme allo staff che lavora benissimo e quando si sta bene tutto tutto viene meglio».

Prima il Milan in finale di Coppa Italia, vittoria che ha permesso ai rossoblu di essere in Arabia Saudita. Oggi la vittoria contro l’Inter attuale capolista della Serie A e lunedì in finale troveranno il Napoli campioni italiani in carica.

La sfida di lunedì è prestigiosa ed i ragazzi di Italiano sono vogliosi di rientrare a Bologna con la coppa. Sulla loro strada i partenopei guidati da Antonio Conte, che hanno spazzato via il Milan di Allegri.

I prossimi giorni saranno cruciali per farsi trovare pronti contro una squadra forte e solida, come racconta Fabbian. «Ovviamente ci crediamo. Noi ce la mettiamo tutta e siamo un gruppo unito, lavoriamo bene e cerchiamo di preparare la finale in questi giorni e di farci trovare pronti».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook