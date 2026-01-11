Bologna poco aggressivo. Fabregas: «Abbiamo cambiato tattica tre volte» (Il Resto del Carlino)

Il Como strappa un punto al Bologna. Dopo l’1-0 del Dall’Ara a favore del tecnico ex viola, in riva al lago i due si dividono il bottino grazie alla gemma di Baturina nei minuti finali. Nell’intervista post-partita, Fabregas ha esordito elogiando il talento del croato: «Ha fatto un gol clamoroso. Abbiamo cambiato tattica tre volte, abbiamo tentato tante cose, poi alla fine, a fare la differenza è stata una giocata tattica individuale incredibile».

Dall’inizio del primo tempo, i padroni di casa hanno aggredito i rossoblù in ogni centimetro del campo, totalizzando 9 falli contro i “soli” 2 della formazione ospite. Un dato contrastante rispetto alla media registrata finora in campionato dalle due squadre: 254 del Como vs 261 del Bologna, rispettivamente quarta e quinta squadra del campionato per falli commessi. Una differenza di atteggiamento che ha permesso alla squadra di Fabregas di ottenere il pareggio.

Como-Bologna, decisivo il rosso di Cambiaghi

Per il Como si tratta del quarto risultato utile consecutivo. Dopo Lecce, Udinese e Pisa – tre clean-sheet -, Nico Paz e compagni mantengono aperta questa striscia positiva grazie al talento di Baturina, anche se con qualche difficoltà. Il piano gara impostato da Italiano ha creato più di un ostacolo alla squadra di Fabregas, soprattutto sulla catena sinistra. Fino all’espulsione di Cambiaghi, infatti, il numero 28 è stato il vero fulcro della manovra offensiva, come confermato dal gol che ha sbloccato il match e dai ripetuti passaggi registrati su quella fascia.

Successivamente, Fabregas ha ritoccato l’assetto nel tentativo di recuperare lo svantaggio, alzando il baricentro e intensificando il pressing. «Facciamo il piano gara, ci impegniamo per capire come attaccare e come difendere. Ma a volte l’avversario fa cose diverse che non ti aspettavi e devi capire come adattarti. La squadra ha dimostrato in questa situazione, nonostante la giovanissima età, di essere in crescita sotto il profilo della mentalità. Il risultato di oggi aiuta a continuare il percorso e ad aumentare la fiducia», ha rivelato l’allenatore spagnolo nell’intervista post-partita. Dal 61′ in poi – minuto dell’espulsione dell’esterno rossoblù -, il Como ha prodotto 3 falli e 3 fuorigioco, mentre il Bologna si è limitato a un solo fallo senza incappare in offside. Alla fine, i cambi hanno dato il colpo di grazia. Letteralmente.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

