La serata dell’Olimpico si è accesa nel finale per un episodio destinato a far parlare molto, ma che non ha inciso direttamente sul punteggio. L’espulsione di Mario Gila, arrivata al 78’, ha lasciato la Lazio in dieci nel momento conclusivo della gara contro il Bologna, ma il risultato (già fissato sull’1-1) non è cambiato. Resta però il peso disciplinare del rosso sventolato da Fabbri, nato da una protesta e non dall’intervento falloso che aveva originato il giallo.

Il fallo su Castro e la protesta immediata

Tutto si consuma in pochi secondi. Gila interviene su Santiago Castro nella zona centrale del campo, un tackle deciso che Fabbri punisce con un’ammonizione ritenuta corretta da moviola e cronisti. Fin qui, un episodio di ordinaria amministrazione. A stravolgere la situazione è la reazione del difensore spagnolo. Le proteste veementi rivolte verso il direttore di gara cambiano immediatamente il quadro. Secondo le immagini e le ricostruzioni televisive, Gila avrebbe ripetuto per due volte l’espressione «Sei scarso», indirizzando l’insulto direttamente all’arbitro. È questo a far scattare il rosso diretto, non il contatto con Castro.

La reazione biancoceleste: Cataldi sbotta dalla panchina

Se in campo la Lazio è riuscita a mantenersi abbastanza compatta, dalla panchina la tensione si è fatta sentire. Cataldi, appena sostituito, si è alzato subito dopo l’espulsione rivolgendo parole dure al direttore di gara. Stando alle ricostruzioni di Sky, il centrocampista avrebbe esclamato: «Siete dei permalosi, ma che roba è? Ma stiamo scherzando?».

Squalifica in vista: Gila rischia due turni

Ora l’attenzione si sposta sul Giudice Sportivo. Il rosso per offesa all’arbitro comporta generalmente due giornate di squalifica, che potrebbero fargli saltare la trasferta di Parma e il successivo impegno contro la Cremonese. La Lazio attende il referto di Fabbri per capire se ci sarà spazio per ridurre il provvedimento, anche se la natura dell’insulto rende complesso immaginare uno sconto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook