Fanta BFC – 13° Giornata: Bologna-Cremonese
Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblù in campo lunedì sera? Le risposte di Fanta BFC
Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione in rossoblù: “Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Ormai si gioca ogni tre giorni nel vivo e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la nuova rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.
La partita
Monday night che chiude la tredicesima giornata dove al Dall’Ara arriva una Cremonese intenta a legittimare le proprie chances di salvezza, non fosse altro che in questo momento il Bologna risulti ingiocabile. Fatiche permettendo, può essere un’altra grande serata “poetica” per i rossoblù capaci di poter intercambiare 25 titolari. Ma chi di questi scenderà in campo tra 72 ore? E attenzione al possibile rientro di Immobile.
Probabile formazione
Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:
(4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Lucumì, Vitik, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Ballottaggi: Vitik/Heggem (65%-35%), Pobega/Sulemana (80%-20%), Orsolini/Bernardeschi (70%-30%), Odgaard/Fabbian (65%-35%)
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Freuler (1 mese), Skorupski (1 mese)
Chi schierare
Castro: Dallinga è on fire in Coppa, il Toto vuole rispondere in campionato. Lunedì sera è la sua occasione per tornare a timbrare il cartellino, vale la pena contarci.
Moro: forse non ci avranno scommesso in tanti all’asta ma le sue geometrie accendono il Bologna e alzano vertiginosamente il suo voto. Se lo avete, dentro.
Chi evitare
Skorupski: messaggio a chi magari non segue assiduamente il Bologna e salva in automatico la formazione. Il polacco lo rivedremo nel 2026, ricordatevi di sostituirlo con Ravaglia per non sprecare in partenza uno slot tra i cambi.
La scommessa
Immobile: volete provare un brivido? Lo avete in tribuna da agosto, potrebbe essere venuto il momento di tornare a scommettere su chi ha fatto le fortune passate di milioni di fantallenatori. Non giocherà titolare ma potrebbe tornare in panchina e, chissà, magari anche giocare uno scampolo di gara. Coprendosi, perché non schierare Re Ciro…
