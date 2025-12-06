Fanta BFC – 14° Giornata: Lazio-Bologna

Occasionalmente di sabato a causa della lunga settimana di Coppa Italia, sta per tornare il Fantacalcio, croce e delizia del weekend di milioni di tifosi. Questa volta, il Bologna affronterà la Lazio in un big match fondamentale per riacciuffare le prime della classe: chi andrebbe evitato e su chi dovreste puntare nella vostra formazione? Ecco a voi tutte le risposte che cercate.

La partita

Il primo dei posticipi di giornata andrà in scena all’Olimpico, tra una fiduciosa Lazio, reduce dal successo sul Milan di giovedì sera, e il Bologna di Italiano, capace di ritrovare lo spirito giusto contro il Parma. Dopo lo scivolone di lunedì, d’altronde, serviva una vittoria. A qualunque costo. E i ragazzi lo sapevano e l’hanno ottenuta. Riusciranno a ripetersi?

La probabile formazione

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Ballottaggi: Miranda/Lykogiannis (55%-45%), Ferguson/Pobega (60%-40%), Castro/Dallinga (60%-40%),

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Freuler (1 mese), Skorupski (1 mese), Vitik (qualche settimana)

Chi schierare

Moro e Pobega: Ormai lo sappiamo, all’Olimpico i mediani del Bologna giocano sempre gare di spessore, rendendosi pericolosi e fornendo grande aiuto ai quattro riferimenti offensivi. Moro, in questo periodo, è in forma. Ha pure già segnato contro il Pisa un paio di mesi fa: il vizietto del gol ogni tanto torna a galla. Lo stesso vale per Pobega, reduce da un rientro prorompente dall’infortunio. Anche se non dovesse partire da titolare, non fatevi scoraggiare.

Chi evitare

Holm: Probabilmente giocherà da titolare, ma non bisogna farsi illudere dall’assist di giovedì in Coppa o dal grande avvio di stagione. Viene da un infortunio e, per lui, giocare due partite consecutive sarà complicato. In più, assist escluso, lo abbiamo visto in difficoltà durante l’ultima uscita. Magari ci smentirà, lo speriamo davvero, ma se dovete scegliere una gara per non schierarlo questa sembra quella giusta.

La scommessa

Immobile: Dateci dei grandi romantici, ma come potremmo non consigliare come scommessa, così, di pancia, l’attaccante che ha inciso a suon di reti il suo nome nella storia della Lazio? Per la prima volta da ex, sogna di entrare e spaccare la partita: se ne avrà la possibilità non farà prigionieri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook