Fanta BFC – 15° Giornata: Bologna-Juventus

Un altro venerdì di formazioni per tutti i fantallenatori: scopriamo il destino dei giocatori del Bologna, impegnati in una sfida illustre contro la Juventus.

La partita

Dopo due trasferte consecutive, i rossoblu tornano sul prato di casa per sfidare la Juventus in una gara sentitissima. Decisivo sarà il recupero dalle fatiche europee: i bianconeri hanno superato il Pafos mentre il Bologna ha meno di settantadue ore per prepararsi alla grande sfida.

La probabile formazione

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Ballottaggi: Lucumi/De Silvestri (55%-45%), Zortea/Holm (55%-45%), Dallinga/Castro (60%-40%),

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Freuler e Skorupski (fino a fine dicembre), Vitik e Casale (qualche settimana)

Chi schierare

Miranda: Il terzino di Olivares è indemoniato: dopo l’ottima prestazione di Vigo è pronto ad affrontare gli esterni della Juve senza paura e con l’obiettivo di costringerli ad abbassarsi. La titolarità è quasi assicurata: anche il suo collega Lykogiannis è stato impegnato come centrale di difesa non prima di ieri sera.

Odgaard: Ha segnato a Roma e si è riposato per gran parte della gara di Europa League. Se lo avete in squadra, schierarlo non sembrerebbe una follia, anche perché la Vecchia Signora concede sempre qualcosa agli attacchi avversari.

Chi evitare

Ravaglia: Dopo il premio di MVP ottenuto a Roma e la rete subita a Vigo, potrebbe soffrire l’attacco pesante ed estroso a disposizione di Luciano Spalletti. David si è sbloccato e Yildiz è in gran forma: evitare malus sarà complicatissimo.

La scommessa

Dallinga: In leggerissimo vantaggio su Castro, l’olandese ha già battuto Milinkovic e il Napoli nell’ultimo big match del Dall’Ara. E’ freschissimo e non gioca più di dieci minuti da due settimane: può portarlo lui il bonus che non ti aspetti (fino a un certo punto, anche perché resta un attaccante).

