Fanta BFC – 17° Giornata: Bologna-Sassuolo

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione in rossoblù: “Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Dopo l’avventura in Supercoppa, mister Italiano deve ripartire con il piede giusto e chiudere al meglio il 2025.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la nuova rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

La partita

Diciassettesima giornata che chiede al Bologna di ritrovare i tre punti al Dall’Ara, fortino quasi insuperabile nell’anno solare salvo l’ultimo mese. Per i rossoblù l’avversario è un Sassuolo protagonista di una stagione ben al di sopra di quello di una classica neopromossa che di occasioni per strada non ne vuole lasciare. In difesa De Silvestri potrebbe nuovamente affiancare Lucumì mentre Freuler e Skorupski, tornati in gruppo, non saranno ancora della partita.

Probabile formazione

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Lucumì, De Silvestri, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Ballottaggi: De Silvestri/Vitik (70%-30%), Pobega/Ferguson (75%-25%), Dallinga/Castro (65%-35%)

Squalificati: Heggem

Indisponibili: Bernardeschi (40 giorni), Casale (15 giorni)

Chi schierare

Dallinga: favorito su Castro per il posto da centravanti dal primo minuto, ingolosisce e non poco.

Pobega: i suoi inserimenti sono pericolosi e, già in diverse occasioni, decisivi. La possibilità di una sua marcatura vale una chance nei titolari delle fantasquadre

Odgaard: probabilmente chi lo ha in rosa lo avrebbe schierato anche senza bisogno di consigli. E allora si tratta di un reminder: non dimenticatevelo in panchina.

Chi evitare

Heggem: è squalificato, sconta il rosso rimediato contro la Juventus. Se avete la formazione già salvata e pensate di confermarla in blocco ricordatevi di togliere Heggem dal campo, altrimenti si spreca in partenza un cambio.

Cambiaghi: anche se va verso la presenza dal primo minuto, la pericolosità del Bologna potrebbe non passare dalle sue parti del campo e allora rischia di uscire un po’ dalla sfida, o, quantomeno, non incidere per poi essere sostituito al 60′.

La scommessa

Castro: è vero, abbiamo consigliato anche Dallinga e il Toto potrebbe avere a disposizione un minutaggio ridotto. Perché non incisivo? Coprendosi può essere la scommessa di fine 2026.

