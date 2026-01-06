Fanta BFC – 19° Giornata: Bologna-Atalanta

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione in rossoblù: “Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Il tonfo di San Siro obbliga i rossoblù a riscattarsi.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la nuova rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

La partita

Ultimo impegno del girone d’andata (recupero escluso) tutt’altro che semplice per il Bologna che oltre al momento di difficoltà interno deve fronteggiare l’Atalanta, avversaria sempre temibile seppur non protagonista di una stagione ai suoi soliti livelli per il momento. La gestione del turnover, giocando ogni tre giorni fino a febbraio, sarà fondamentale per lo staff tecnico rossoblù. Tornerà Freuler dal primo minuto?

Probabile formazione

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Ravaglia; Zortea, Lucumì, Vitik, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Ballottaggi: Vitik/Heggem (70%-30%); Moro/Freuler (60%-40%); Cambiaghi/Rowe (70%-30%); Odgaard/Fabbian (65%-35%)

Squalificati: –

Indisponibili: Bernardeschi (30 giorni)

Chi schierare

Pobega: a riposo con l’Inter, facilmente ritroverà la titolarità e perché no, anche qualche bonus?

Orsolini: lo avreste schierato anche senza il nostro consiglio. Solo per ricordare: non segna su azione in Serie A dalla trasferta di Cagliari (con la Cremonese ha timbrato il cartellino ma dal dischetto). Ha riposato per gran parte della sfida di domenica scorsa. Sblocco in canna.

Chi evitare

Vitik: dovrebbe avere una chance dall’inizio. Vale la pena sceglierlo? Se si hanno alternative meglio sceglierle.

La scommessa

Rowe: non ha sfigurato nelle ultime uscite ed è in crescita. Italiano gli sta concedendo una fiducia crescente. Anche se potrebbe partire dalla panchina, a gara in corso può valere la scommessa di giornata.

