Fanta BFC – 20° Giornata: Como-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione in rossoblù: “Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la nuova rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

La partita

Comincia il girone di ritorno e per il Bologna la missione è quella di riscattarsi, reduce dal momento più complicato della stagione. A Como, contro la compagine più in palle della Serie A, serve rivedere la squadra dei giorni migliori. Previsti nuovi cambi di formazione dopo il blackout di mercoledì contro l’Atalanta.

ATTENZIONE: il grande vantaggio è rappresentato dalla possibilità di schierare la formazione sapendo chi sono i titolari di questa sfida. Ricordarsi di darci un’occhiata all’ultimo.

Probabile formazione

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Ballottaggi: Lykogiannis/Miranda (55%-45%); Freuler/Moro (75%-25%); Cambiaghi/Rowe (70%-30%)

Squalificati: –

Indisponibili: Bernardeschi (30 giorni)

Chi schierare

Castro: sono le sue partite, possono nascere situazioni per una sua zampata. Oggi il Toto va schierato.

Freuler: tornato a pieno regime, non si può rinunciare alla sua esperienza in gare del genere dove è richiesta personalità senza eccessiva fretta. Non porterà bonus ma potenzialmente un “votone” (se la gara va bene).

Chi evitare

Lucumì: sirene di mercato e prestazioni non ottimali. Arma a doppio taglio, magari sfodera una prestazione super ma non vale la scommessa.

La scommessa

Rowe: anche se non è detto parta titolare, torna ad essere la scommessa rossoblù di giornata. Insistere significa crederci, Italiano crede in lui, devono farlo anche i fantallenatori.

