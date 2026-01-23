Fanta BFC – 22° Giornata: Genoa-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Ormai si gioca ogni tre giorni nel vivo e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la nuova rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

La partita

Reduci da un momento difficile, i rossoblu tenteranno di tornare a vincere a Marassi contro il Genoa. Al Dall’Ara ai danni del Celtic è arrivata la reazione dopo un avvio complicatissimo e l’impressione è che, pian piano, il Bologna stia trovando la strada giusta per riprendere il ritmo di inizio stagione. Basterà? Forse no, perché i liguri sono una squadra ostica a caccia di punti preziosi per una salvezza tranquilla. Intanto, Fanta BFC si prende la scena per consigliarvi e farvi gioire per un gol dei vostri pupilli.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

(4-2-3-1) Skorupski; Holm, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Ballottaggi: Skorupski/Ravaglia (55%-45%), Holm/Zortea (60%-40%), Ferguson/Pobega (55%-45%), Castro/Immobile (55%-45%)

Squalificati: Miranda

Indisponibili: Lucumi (2 settimane) e Bernardeschi (in forte dubbio)

Fanta BFC – Chi schierare?

Freuler: Se siete a caccia di una sufficienza potenzialmente semplice, attorno al 6.5, Remo fa al caso vostro. La sua fantamedia si è abbassata nelle ultime tre gare giocate, è vero, ma il riposo di giovedì può averlo aiutato a ritrovare la forma ideale. In più, per quanto il Genoa possa rivelarsi pericoloso, è una partita in cui può dire la sua e guadagnare fiducia. La stagione è ancora lunga, allo svizzero serve uno squillo.

Chi evitare?

Immobile: Partirà da titolare? Forse, ma, indipendentemente dalla sua presenza dalla panchina o dall’inizio, Ciro non è ancora apparso nella sua forma migliore. Con Dallinga carico e il talento di Castro a disposizione, il bomber di Torre Annunziata sembra in meno indiziato a produrre un match di alto livello.

La scommessa

Lykogiannis: Titolare domenica al posto di Juan Miranda, il terzino greco ha giocato pochi minuti ieri sera ed è fresco. A referto, per ora, ha solo sei partite a voto, condite però da un assist. Insomma, sembra la partita giusta per rifarsi. Con una fase difensiva apparentemente meno impegnativa, i suoi cross potrebbero far cadere sul vostro punteggio un magico +1.

