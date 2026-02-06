Fanta BFC – 24° Giornata: Bologna-Parma

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Ormai si gioca ogni tre giorni nel vivo e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio Fantacalcistico.

La partita

Nell’anticipo delle 12.30, i rossoblu si preparano a ospitare il Parma in una sfida fondamentale per il morale. La sconfitta contro il Milan è stata troppo per essere vera, mentre la vittoria col Maccabi, pur con qualche scricchiolio difensivo, ci ha raccontato un’altra storia. Occhio, però, allo spettro della Coppa, che potrebbe deviare le attenzioni del Bologna verso la fase centrale della settimana.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Ballottaggi: Lucumi-Casale 55-45%, Ferguson-Pobega 55-45%, Cambiaghi-Rowe 55-45%

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Silvestri (da valutare)

Diffidati: Cambiaghi, Freuer, Ferguson

Fanta BFC – Chi schierare?

Rowe e Cambiaghi: I due esterni alti a disposizione di Italiano vanno assolutamente schierati. Non importa se titolari o dalla panchina: se avete dei ricambi affidabili non potete farne a meno. Il monzese è freschissimo, reduce da diverse panchine e pronto a riprendersi ciò che è suo, mentre l’inglese rappresenta la fiamma più accesa in casa Bologna.

Castro: El Toto, da titolare contro la difesa del Parma, può portarsi a casa uno dei suoi più classici +3. Fattore da non dimenticare, ai Ducali manca Suzuki: il secondo portiere potrebbe subire la pressione delle punte avversarie. Avvisiamo anche chi ha Dallinga, perché dalla panchina i bonus possono piovere…

Chi evitare

Skorupski: Non è il momento più brillante della parabola felsinea del polacco e, se è vero che molti avranno il “pacchetto” rossoblu tra i pali, non possiamo non consigliare a chi ha altre opzioni di sondarle. Basti solo un dato: nelle ultime undici i ragazzi di Italiano hanno subito gol due volte a match.

La scommessa

Bernardeschi: Esperienza, carisma, classe e giocate rischiate (chi sa, sa). Il 10 del Bologna potrà portare freschezza dalle retrovie e, nel secondo tempo, dovrebbe riuscire a sfruttare il calo fisiologico degli avversari. Attenti, cari fantallenatori, perché il toscano fa sul serio…

