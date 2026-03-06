Fanta BFC – 28° Giornata: Bologna-Verona

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita Prima di dedicarsi esclusivamente all’Euroderby, il Bologna deve andare a caccia della sesta gioia consecutiva contro un Verona in grande difficoltà. L’infermeria degli scaligeri non permette a Sammarco di schierare il miglior undici, mentre Gift Orban è pronto a tornare dopo due giornate di squalifica. Per i rossoblu, comunque, la vittoria resta un obiettivo raggiungibile, anche se molti dei titolari potrebbero giocare per poco e poi rigenerarsi in vista dell’impiego di giovedì. La probabile formazione del Bologna Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Lucumi, Casale, Zortea; Ferguson, Sohm, Moro; Bernardeschi, Rowe; Castro. Ballottaggi: Zortea-Joao Mario 55-45%, Lucumi-Vitik 55-45%, Ferguson-Pobega 55-45%, Rowe-Cambiaghi 60-40%, Bernardeschi-Orsolini 60-40% Squalificati: Freuler Indisponibili: Dallinga (in dubbio), Miranda (2 settimane), Heggem (in dubbio) Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Lucumi Fanta BFC – Chi schierare Moro: Potrebbe essere giunto il momento di schierarlo, dopo la buona prestazione di Pisa. Contro le piccole si esalta e domenica sarà chiamato a confermare il trend. Rowe: Non consigliare l’inglese in questo momento sarebbe una follia in tutto e per tutto. Anche perché gli avversari hanno diversi assenti anche in difesa e la sua tecnica sopraffina potrebbe infastidirli parecchio. Chi evitare Freuler: Gioca sempre, ma occorre ricordare che questa volta è squalificato. Non dimenticatevelo in campo, o perderete un titolare! La scommessa Dominguez: Sembreremo folli ma, con Dallinga in dubbio, Benja potrebbe essere il sostituto di Santi. Contro i gialloblu lo scorso anno ha realizzato una doppietta di classe, in più negli ultimi due mesi sta ritrovando spazio e fiducia. A Italiano il suo approccio piace molto e lo ha voluto trattenere per un motivo ben preciso: dopo i due legni in Europa ora manca soltanto il gol.

