Bologna FC
Fanta BFC – 28° Giornata: Bologna-Verona
Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblu contro gli scaligeri? Le risposte di Fanta BFC
Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook
Bologna FC11 ore fa
Calciomercato Bologna – Tegola rinnovi: per il dopo-Freuler scatta l’asse Montreal e Koné
Bologna FC1 giorno fa
Bologna, futuro senza Italiano? Ecco chi è il primo nome
Calcio2 giorni fa
La Roma perde due titolarissimi per l’andata?
Bologna FC3 giorni fa
Il giorno dopo tra infortuni, Primavera e un occhio al futuro: Bologna, le notizie del 3 marzo
Bologna FC20 ore fa