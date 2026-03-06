Seguici su

Fanta BFC – 28° Giornata: Bologna-Verona

Chi schierare? Chi evitare? Chi è in ballottaggio? Quale sarà la formazione rossoblu contro gli scaligeri? Le risposte di Fanta BFC

Joao Mario in Pisa-Bologna (© x.com Bologna FC 1909)
Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.
In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Prima di dedicarsi esclusivamente all’Euroderby, il Bologna deve andare a caccia della sesta gioia consecutiva contro un Verona in grande difficoltà. L’infermeria degli scaligeri non permette a Sammarco di schierare il miglior undici, mentre Gift Orban è pronto a tornare dopo due giornate di squalifica. Per i rossoblu, comunque, la vittoria resta un obiettivo raggiungibile, anche se molti dei titolari potrebbero giocare per poco e poi rigenerarsi in vista dell’impiego di giovedì.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Lucumi, Casale, Zortea; Ferguson, Sohm, Moro; Bernardeschi, Rowe; Castro.

Ballottaggi: Zortea-Joao Mario 55-45%, Lucumi-Vitik 55-45%, Ferguson-Pobega 55-45%, Rowe-Cambiaghi 60-40%, Bernardeschi-Orsolini 60-40%

Squalificati: Freuler

Indisponibili: Dallinga (in dubbio), Miranda (2 settimane), Heggem (in dubbio)

Diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Lucumi

Fanta BFC – Chi schierare

Moro: Potrebbe essere giunto il momento di schierarlo, dopo la buona prestazione di Pisa. Contro le piccole si esalta e domenica sarà chiamato a confermare il trend.

Nikola Moro in Bologna-Pisa (© Bologna FC 1909)

Nikola Moro (© Bologna FC 1909)

Rowe: Non consigliare l’inglese in questo momento sarebbe una follia in tutto e per tutto. Anche perché gli avversari hanno diversi assenti anche in difesa e la sua tecnica sopraffina potrebbe infastidirli parecchio.

Chi evitare

Freuler: Gioca sempre, ma occorre ricordare che questa volta è squalificato. Non dimenticatevelo in campo, o perderete un titolare!

La scommessa

Dominguez: Sembreremo folli ma, con Dallinga in dubbio, Benja potrebbe essere il sostituto di Santi. Contro i gialloblu lo scorso anno ha realizzato una doppietta di classe, in più negli ultimi due mesi sta ritrovando spazio e fiducia. A Italiano il suo approccio piace molto e lo ha voluto trattenere per un motivo ben preciso: dopo i due legni in Europa ora manca soltanto il gol.

