Fanta BFC – Top e flop del girone d’andata: chi tenere e chi scambiare

Con la 17ª giornata alle porte, è tempo di fare i primi bilanci… soprattutto in ottica Fantacalcio. Prossimi al girone di ritorno, Italiano ha ormai definito le gerarchie nei vari reparti. Dalla scelta del portiere a quella del riferimento offensivo.

Come ogni stagione, ci sono alcuni calciatori che hanno mantenuto alto e costante il proprio rendimento e altri che non hanno confermato le aspettative. In vista dell’asta di riparazione, i fantallenatori sono chiamati a fare delle scelte: a chi dare la possibilità di confermarsi e chi, invece, scambiare in cerca di un affare? Ecco i consigli di Fanta BFC.

Bologna, chi tenere al Fantacalcio: i top

Nicolò Cambiaghi (ATT): il 2025 è stato l’anno della consacrazione per Cambiaghi: da riserva a titolare inamovibile sulla fascia sinistra, ascesa corona con la convocazione in Nazionale. 14 partite a voto, condite con 2 gol e 4 assist. La sua Fantamedia di 6,75 testimonia la sua importanza nello scacchiere di Italiano e in quello dei fantallenatori che hanno puntato su di lui.

Jonathan Rowe (CEN): dopo un breve periodo di adattamento, Rowe si sta inserendo sempre di più nelle rotazioni del Bologna. Nelle ultime uscite erano i suoi dribbling a dare la scossa, in Supercoppa come in campionato. Dopo essersi sbloccato in Coppa Italia, la sensazione è che presto possa ripetersi anche in Serie A: non lasciatelo andare.

Torbjørn Heggem (DIF): arrivato inizialmente come sostituto di Lucumí, oggi Heggem è uno dei due pilastri difensivi insieme al colombiano. 13 partite a voto e soltanto un’espulsione ricevuta finora – nessuna ammonizione. Con una Fantamedia di 5,96 e una media voto di 6,04, si conferma uno dei difensori più affidabili della retroguardia rossoblù.

Chi scambiare: i flop

Thjis Dallinga (ATT): il rientro di Immobile e la costanza realizzativa di Castro tolgono indubbiamente spazio a Dallinga. Forse anche troppo: con solo 1 gol e 1 assist totalizzati, è possibile scambiarlo con qualcuno di più costante.

Lewis Ferguson (CEN): il Ferguson di Italiano non è più il trequartista modellato da Motta. Con una presenza costante nella linea mediana, non ha ancora trovato la via del bonus in stagione, finendo per ricevere anche un’ammonizione. Con una Fantamedia di 5,83, si può provare a cederlo per guadagnare qualche gol o assist in più (un Gaetano o un Vlasic, per esempio).

Martin Vitik (DIF): se il centrale norvegese è la vera rivelazione della retroguardia del Bologna, Vitik rappresenta invece una delle delusioni fantacalcistiche di inizio stagione: appena 5 presenze a voto e una sola ammonizione raccolta. È scivolato nelle gerarchie e non offre prospettive di rilancio: potete liberarlo senza rimpianti.

