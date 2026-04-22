Federico Ravaglia finisce in una Top 10 della Serie A: ecco perché

Nel calcio di oggi, il portiere è molto più di un semplice difensore della porta. È il primo costruttore di gioco, e alle volte regista nascosto. La classifica Sofascore sui portieri più precisi nei lanci lunghi della Serie A 2025/26 lo conferma, e dentro quella lista compare anche Federico Ravaglia. Decimo, con il 39% di precisione (101 su 259). Davanti a lui Butez, Sommer, Provedel e Maignan. Non esattamente una compagnia banale. Tuttavia, il dato più interessante non è la posizione in sé, ma il contesto in cui arriva.

Ravaglia, il dato che cambia prospettiva

La stagione di Ravaglia non è stata semplice. L’infortunio di Skorupski lo ha portato al centro delle scelte, esponendolo a pressioni e responsabilità che, fin qui, ha gestito con fatica. Errori, gol subiti, qualche serata complicata: il giudizio generale si è inevitabilmente appesantito. Ma questa classifica vuole raccontare l’altra parte della storia. La storia di un ragazzo che ci prova sempre, che mette tutto l’impegno possibile in ciò che è chiamato a fare.

Essere tra i primi dieci in Serie A nei lanci lunghi significa avere qualità tecniche e letture di gioco tutt’altro che scontate. Non si tratta solo precisione: è timing, capacità di capire quando forzare la giocata e quando alleggerire.

Che tipo di risorsa è Ravaglia nel sistema Bologna?

Nel Bologna di Italiano, il portiere non è mai neutrale. Deve partecipare, alternare costruzione corta e soluzioni dirette. È così che Ravaglia si è dimostrato più dentro il sistema di quanto dicano altri numeri. In questo caso, la bravura con i piedi diventa uno strumento per uscire dalla pressione e ribaltare il campo. E lui, dati alla mano, lo utilizza con una discreta efficacia.

Un punto da cui ripartire

Questo non cancella le difficoltà, né ribalta i giudizi sulla sua stagione. Ma aggiunge una sfumatura che prima rimaneva nascosta. Ravaglia è un portiere ancora in costruzione, con limiti evidenti ma anche qualità moderne. È in annate complicate che trovare segnali come questo può fare la differenza.

La crescita passa anche da dettagli che non finiscono subito sotto i riflettori. La crescita, nel caso di Ravaglia, passa anche da un lancio di cinquanta metri fatto al meglio al momento giusto.

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