Federico Ravaglia, il Bologna nelle tue mani

È scoccata l’ora di Federico Ravaglia. Il portiere Bolognese sta dimostrando alla sua città di avere tutte le carte in regola per sostituire il suo superiore. Lukasz Skorupski, e questa sera sarà chiamato nuovamente a performare davanti alla sua gente.

Ravaglia, ora tocca a te

Terza chiamata stagionale per lui, che l’anno scorso si era alternato col compagno polacco con una maggiore frequenza. Mister Italiano aveva. infatti concesso 15 presenze a Ravaglia, tra cui la gioia del debutto in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Quest’anno era partito in sordina, dietro ad un Lukasz Skorupski praticamente inamovibile. Eppure, una lesione al flessore ha interrotto la scia polacca e ha aperto le porte a Federico Ravaglia.

Il Bologna è nelle tue mani

Battezzato contro il Cagliari, l’estremo difensore di Bologna si è trovato protagonista nella difficile trasferta di Udine. Una partita tradizionalmente complicata, che grazie agli interventi di Ravaglia ha preso una piega del tutto positiva: tre punti e un clean sheet conquistato grazie alle parate su Kamara e Ekkelenkamp. Giusto il tempo di rifiatare, poi fede è tornato in campo per l’esordio europeo e una prestazione da incorniciare. Contro il Salisburgo sono stati altrettanti gli interventi decisivi che hanno protetto la rete rossoblù. «Esordire in Europa League a Bologna con una vittoria è stato speciale» – ha detto – «Non è facile spiegare a parole quello che provo: vivere dal campo l’atmosfera del Dall’Ara con i nostri tifosi. Qui allo stadio poi ci sono stante persone che conosco ed è bellissimo. I miei genitori? Quando gioco stanno peggio di me perché sentono tanto la partita e sperano che vada tutto bene. Averli sempre al mio fianco è uno stimolo in più».

La stagione di Ravaglia sarà anche iniziata tardi, ma sicuramente col botto. Sarà lui a prendersi carico dei pali rossoblù almeno fino a metà dicembre, ma per chi lo conosce non è affatto un problema, anzi: è una garanzia.

(Fonte: Marco Vigarani, Corriere)

