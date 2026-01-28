Fenucci: «Stiamo parlando con gli agenti di Orsolini e Freuler…»

Ieri mattina intorno alle 11, sotto le volte del Dall’Ara è andata in scena la commemorazione della Giornata della Memoria. La rievocazione unisce ogni anno, club rossoblù, istituzioni e comunità ebraica. Il ricordo va inevitabilmente a toccare Arpad Weisz, il mitico allenatore del Bologna assassinato dalla crudeltà nazista il 31 gennaio 1944. Accanto a questi temi intensi, sono state poste alcune domande sul momento e sul futuro dei rossoblù, all’amministratore delegato Fenucci.

Fenucci a tutto tondo

«Sapevamo che giocare ogni tre giorni, con l’Europa League al giovedì, sarebbe stato complicato e che sarebbero arrivati momenti difficili come questo», spiega l’A.D. rossoblù, mentre la squadra è a Casteldebole, preparando in allenamento la sfida di Backa Topola. Fenucci, passa poi ad analizzare l’operato di Maresca (e non solo). «A Firenze e a Genova alcuni episodi ci hanno lasciato perplessi, ma una volta che la dirigenza arbitrale riconosce l’errore dell’arbitro per noi la cosa è chiusa. La decisione di Maresca ha influito sulla partita, ma noi in dieci potevamo difenderci meglio e portare a casa il risultato». Il dirigente rossoblù rimarca il concetto dell’attenzione, troppo leggera e non all’altezza della situazione in alcune partite: «in molte partite non abbiamo fatto risultato. In altre invece, il gioco espresso è stato all’altezza, ma abbiamo perso punti a causa di qualche disattenzione individuale. Ecco, adesso dobbiamo alzare la soglia dell’attenzione».

Sul futuro

Fenucci analizza il momento dei rossoblù ed il futuro toccato dal tema rinnovi. «Abbiamo ancora tre fronti aperti e in questo momento non ce n’è uno prioritario. La priorità è la partita col Maccabi, che vogliamo vincere anche per avere un buon piazzamento nei playoff. Italiano sta facendo il suo lavoro e lo sta facendo molto bene. Ha dato un’impostazione riconoscibile alla squadra e sul rendimento di oggi hanno pesato gli errori individuali e gli infortuni. Ma sono convinto che alla fine la squadra porterà a casa una stagione divertente ed entusiasmante». Oltre alle contrattazioni con gli agenti ed i calciatori, tiene banco il tema del mercato invernale, che allo stato attuale delle cose ha deluso i tifosi rossoblù. «Con gli agenti di Orsolini e Freuler stiamo parlando, ma non ci sono novità. Con quelli di Lucumì no, da un po’ di tempo non ci fanno sapere nulla. Ma Jhon ha il contratto per un altro anno e mezzo… Vediamo se nasceranno delle opportunità negli ultimi giorni, ma se rimaniamo così c’è una rosa attrezzata che ci fa essere competitivi».

Fonte: Massimo Vitali, il Resto del Carlino

