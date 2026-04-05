Ferguson, 100 volte in Serie A

Tra meno di 4 ore allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona, andrà in scena Cremonese-Bologna. Nel match odierno pasquale, Lewis Ferguson potrebbe raggiungere quota 100 presenze in Serie A con la maglia del Bologna. Complessivamente, il mediano scozzese ha già tagliato il traguardo delle 100 apparizioni con i rossoblù il 6 novembre scorso, in Europa League contro il Brann.

Ferguson, il veterano

Uno dei giocatori più rappresentativi nella rosa, tra i più amati dal pubblico: Ferguson ha conquistato Bologna fin dal suo approdo sotto le Due Torri. Arrivato il 12 luglio 2022 dall’Aberdeen per 2 milioni di euro, il centrocampista ha messo a referto, finora, 126 presenze contornate da 15 gol e 6 assist.

L’exploit sotto la gestione di Thiago Motta, terminata con la storica qualificazione in Champions League: il tecnico italiano lo vedeva perfettamente nella trequarti campo avversaria e lì lo inserì. 13 gol e 5 assist sono arrivati proprio sotto la gestione dell’ex tecnico rossoblù. Il terribile infortunio (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro) ha privato il giocatore dell’esperienza di Euro 2024 con la sua Scozia, competizione conquistata anche grazie all’apporto di Ferguson.

Dopo l’infortunio, Vincenzo Italiano ha incanalato le qualità del calciatore in posizione meno avanzata. Mediano o centrocampista interno, in grado di dettare tempi e contrastare gli avversari. La qualificazione al prossimo mondiale estivo (Mondiale di Canada-Messico-Stati Uniti d’America) è una rivincita con gli interessi. Ciò a causa dell’impossibilità di giocare l’Europeo 2 anni fa. Anche la nazionale scozzese, ha modificato il ruolo di Ferguson, complice l’esplosione di Scott McTominay nella posizione di trequartista.

Il centrocampista, uno dei capitani della squadra, ha sempre abbinato la combattività che lo contraddistingue alla lucidità che richiedevano i momenti delicati di partite e stagioni. Solo così ha consegnato Bologna e sé stesso alla storia: con una coppa, una qualificazione in Champions League e un quarto di finale di Europa League tutto da vivere (e scrivere).

Fonte: Massimo Vitali, il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook