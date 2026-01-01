I biglietti del Mondiale sono esagerati

La promessa non mantenuta è un’onta: in qualsiasi contesto, circostanza o luogo. Potremmo dire che oggigiorno non fa più notizia, tra bugie, manomissioni sulla realtà e nefandezze varie. Eppure ci si continua a indignare, perché in determinate situazioni è giusto e logico farlo. Ciò che ha suscitato l’ennesima polemica, sono i prezzi dei biglietti per il Mondiale in programma questa estate in Canada, Messico e Stati Uniti d’America.

La Fifa delude

Ma andiamo con ordine: la Fifa aveva garantito, a settembre, che i biglietti per la fase a gironi sarebbero costati circa 60 dollari. Lo scorso giovedì sono stati svelati i prezzi reali per la prima fase del Mondiale più ‘affollato’ della storia: prezzi minimi di 180 dollari fino ad arrivare a 700 dollari, per assistere ad una singola partita. La rivoluzione decisa dalla Fifa, muove dal concetto di popolarità percepita. Una formula opaca e di dubbia valenza che però ha fatto lievitare (di tre volte) in pochi mesi i prezzi dei biglietti. Promesse non pervenute e insindacabilmente rescisse.

Le associazioni insorgono contro il caro biglietti

Chi non ci sta e fa tremare il muro del silenzio sono le associazioni che tutelano i tifosi. La Football Supporters Europe (FSE) ha definito le nuove tariffe dei biglietti “un tradimento monumentale”. Gli fa da eco la Football Supporters’ Association inglese che ha definito lo smacco della Fifa, “uno schiaffo in faccia ai sostenitori”. Come se non bastasse, un mondiale itinerante sarebbe già di per sé poco economico e non adatto per tutte le tasche. Ma i prezzi esorbitanti sopracitati sono quelli della prima fase: per la finale, ad esempio, la Fifa ha aumentato di sette volte il biglietto meno costoso rispetto all’ultimo mondiale in Qatar. Lì, nella penisola arabica, il biglietto si aggirava sui 600 dollari. Al ‘MetLife Stadium’ di New York il prezzo minimo per essere presenti alla partita a cui tutti vorrebbero assistere si aggirerà sui 4.176 dollari (circa 3.560 euro).

Cifre che ledono la dignità popolare di questo sport. Prezzi che osteggiano la stragrande maggioranza dei tifosi. Numero che non collima con ciò che il calcio insegna e che la Fifa pubblicizza: inclusione. Inclusione? E dove?

Fonte: Giacomo Camelia, Il Fatto Quotidiano

