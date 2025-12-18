Ferguson partirà dalla panchina, dubbi sulle fasce

Tutti si aspettano di più da Lewis Ferguson. E questa non è una notizia, non più. La premessa da fare e da scrivere è che il giocatore risente ancora dei traumi al ginocchio operato, che si gonfia e non permette al ragazzo scozzese di essere dinamico come prima dell’infortunio. Italiano lo aveva pungolato pubblicamente a ridosso del match con la Juventus; il risultato non è cambiato. Ferguson non ha giocato la sua miglior partita da quando veste il rossoblù, usando un eufemismo. Anche per questo motivo i titolari contro l’Inter saranno, con ogni probabilità, Pobega e Moro: due scudieri che stanno disputando un’ottima stagione.

I dubbi di Italiano

In attesa del rientro di Freuler, Ferguson domani sera si accomoderà in panchina. Non una scelta punitiva, bensì di graduale riposo da concedere ad un giocatore importante. Sicuramente lo scozzese, a livello caratteriale, carismatico e d’impegno è tra i calciatori imprescindibili della rosa. Dopo aver snaturato il suo 4-2-3-1 in occasione dell’ultima partita di campionato, per dare sostegno al reparto difensivo, Vincenzo Italiano ritornerà sui propri passi. Spazio a Odgaard che agirà nel suo ruolo sulla trequarti offensiva. Gli altri ballottaggi riguardano Holm e Zortea, Miranda e Lykogiannis, con i primi in vantaggio sui secondi.

Bernardeschi punta alla titolarità per completare il reparto offensivo occupato da Cambiaghi e Castro. Il dieci è in uno stato di grazia: fisicamente arrembante e tecnicamente indiscutibile. Immobile invece, partirà dalla panchina: come Ferguson subentrerà per dare una mano a gara in corso. Il bomber italiano ex Lazio ha mezz’ora, al massimo, nelle gambe. Lecito non rischiare.

