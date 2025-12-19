<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Bologna-Juventus finisce 0-1, e continua quindi la maledizione delle partite casalinghe contro la Vecchia Signora che non vede ormai da tempo immemore il Bologna ottenere una vittoria.

Non solo, l’infortunio di Lucumi e l’espulsione di Heggem complicano ancora di più il quadro della situazione in casa Bologna in vista delle prossime gare. Va detto che il Bologna sbaglia qualcosa di troppo e che per di più si trova davanti quella che forse è stata la miglior Juventus da inizio stagione.

Il fotoracconto di Bologna-Juventus 0-1

Ecco il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Juventus 0-1 ad opera di Damiano Fiorentini.

