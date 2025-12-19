Bologna FC
Il fotoracconto di Bologna-Juventus 0-1
Il fotoracconto di Bologna-Juventus 0-1 (Serie A 2025/26), con una selezione di scatti ad opera di Damiano Fiorentini
Bologna-Juventus finisce 0-1, e continua quindi la maledizione delle partite casalinghe contro la Vecchia Signora che non vede ormai da tempo immemore il Bologna ottenere una vittoria.
Non solo, l’infortunio di Lucumi e l’espulsione di Heggem complicano ancora di più il quadro della situazione in casa Bologna in vista delle prossime gare. Va detto che il Bologna sbaglia qualcosa di troppo e che per di più si trova davanti quella che forse è stata la miglior Juventus da inizio stagione.
Il fotoracconto di Bologna-Juventus 0-1
Ecco il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Juventus 0-1 ad opera di Damiano Fiorentini.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook