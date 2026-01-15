<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Bologna-Atalanta finisce 0-2, con la Dea che batte meritatamente i rossoblù in un freddo Renato Dall’Ara. Temperatura non dovuta al tifo, che nonostante una delle peggiori partite messe in campo dagli uomini di Italiano, ha comunque mediamente sostenuto la squadra anche nella difficoltà.

Non è solo la miglior qualità e forma del momento ad aver dato la vittoria all’Atalanta, il Bologna ci ha messo del suo sbagliando spesso anche giocate semplici. Non parliamo solo della seconda rete ospite, ma anche di banali passaggi e controlli in attacco o centrocampo.

Il fotoracconto di Bologna-Atalanta 0-2

Ecco il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Atalanta 0-2 ad opera di Damiano Fiorentini.

