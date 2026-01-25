Genoa-Bologna, De Rossi avverte i suoi: «Snobbarli sarebbe da stupidi» (Stadio & Gazzetta dello Sport)

Per Daniele De Rossi la sfida con il Bologna è molto più di un semplice incrocio di alta classifica. È l’occasione per prendersi la rivincita sulla sconfitta del 22 aprile 2024, quando all’Olimpico i rossoblù si imposero 3-1. Nonostante i prossimi ospiti del Ferraris non stiano vivendo un ottimo momento di forma, il tecnico rossoblù non vuole registrare alcun calo di tensione: «Snobbarlo o sottovalutarlo sarebbe da stupidi e da non professionisti perché sappiamo quanto è forte l’avversario che ci troveremo di fronte.

De Rossi ha poi continuato in conferenza stampa alla vigilia del match del Ferraris, soffermandosi sull’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano: «È il tecnico che forse negli ultimi anni ha fatto meglio, ovunque sia andato: lo stimo in maniera incredibile e stimo la società. Questo mi porta a essere molto ambizioso per cercare di batterli. Il fatto che loro stiano vivendo un momento di alti e bassi non deve cambiare nulla».

Un calendario impegnativo

Se il Bologna è impegnato nella corsa all’Europa, il Genoa dovrà guadagnarsi la salvezza in questo girone di ritorno. Attualmente in 16ª posizione, servirà una prestazione simile a quella offerta nell’ultima gara interna contro il Cagliari per strappare punti al Bologna: «Dovremo presentare un grandissimo Genoa per vincere», ha poi aggiunto il tecnico del Grifone, «Le prossime tre partite sono tutte con squadre più quotate di noi: Bologna, Lazio e Napoli. Fra le due cose preferisco avere continuità che fare un expolit una gara e poi magari zoppicare in quelle successive. Il clean-sheet fa bene alla salute perché se lo fai esci fuori con almeno un punto». Partire con un risultato positivo contro il Bologna aumenterebbe la fiducia in vista dei prossimi impegni, fondamentali per aumentare la forbice di punti dalla zona calda della classifica.

Genoa, la probabile formazione contro il Bologna

Spiccano le presenze degli ultimi arrivati Bijlow e Zatterstrom nella lista dei convocati di De Rossi. Se per il secondo ci sono poche possibilità di partire dal primo minuto, il portiere olandese potrebbe dare a Leali un turno di riposo. Davanti a lui, il solito terzetto difensivo composto da Marcandalli, Otoa e Vasquez. Sulle fasce, Martin e Norton-Cuffy dovranno garantire equilibrio tra fase offensiva e difensiva. In regia dovrebbe esserci Frendrup, a supportare gli inserimenti di Malinovsky e Ellertsson. In attacco, viaggiano verso la conferma Vitinha e Colombo, in attesa del recupero di Baldanzi, ultimo arrivato in casa Genoa.

Fonte – Emmanuele Gerboni, Stadio, e Gazzetta dello Sport

