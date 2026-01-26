Genoa-Bologna, Maresca verso lo stop: grave errore su Skorupski. I precedenti

Non è piaciuto ai tifosi del Bologna, che si sono visti rimontare dal Genoa e non è piaciuto nemmeno all’AIA. La decisione di Fabio Maresca, ieri, che ha decretato l’espulsione di Lukasz Skorupski al 57’ della gara di Marassi è stata ritenuta un errore.

Uno sbaglio, anzi un abbaglio piuttosto grave da parte del 44enne arbitro di Napoli che gli costerà lo stop addirittura di due turni nelle designazioni. Almeno per quel che riguarda la Serie A, visto che spesso gli arbitri che sbagliano nel massimo campionato vengono mandati in Serie B (come se questo cambiasse il loro rendimento… ndr).

Errore doppio

L’abbaglio di Maresca gli costerà non solo un turno, ma addirittura due di stop stando alle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Nella scelta del direttore di gara partenopeo di espellere il portiere polacco manca la conoscenza del regolamento.

La regola per cui si viene espulsi per un fallo di gioco che interrompe una chiara occasione da gol serve che quattro criteri sussistano in contemporanea. Questi quattro criteri sono:

possesso del pallone di chi subisce il fallo;

distanza dalla porta avversaria;

direzione complessiva dell’azione d’attacco;

numero di difendenti in grado di intervenire qualora non si verificasse il fallo.

Almeno due di questi, se non tre, nel caso del rosso comminato a Skorupksi in Genoa-Bologna non si sono verificati. La distanza dalla porta era notevole. La direzione complessiva dell’azione puntava verso l’esterno e non verso la porta, il numero dei difendenti rossoblù in grado di intervenire qualora non si fosse verificato il fallo era di bene tre.

Il precedente

Anche nella passata stagione e in quella precedente, il Bologna aveva subito gravi errori che avevano danneggiato i rossoblù. Nella scorsa annata, i rossoblù subirono più di un torto dall’arbitro Abisso durante Parma-Bologna (poi persa 2-0). Il direttore di gara siciliano venne fermato a sua volta.

Due stagioni orsono fu la volta di Marco Di Bello, arbitro di Juventus-Bologna (1-1, Ferguson, Vlahovic i marcatori), venire fermato. Il direttore di gara pugliese negò al Bologna un rigore per un fallo di Iling-Junior su Ndoye e venne fermato. In quell’occasione, ci fu lo stop anche VAR Fourneau, che nemmeno richiamò l’arbitro alla revisione in campo.

