E’ difficile, difficilissimo parlare dopo una sconfitta di questo genere. Si può scegliere di guardare il lato positivo, con un Bologna che ha dominato ed era in controllo fino all’espulsione di Skorupski, ma il magone che invade le menti dei tifosi ha sicuramente colpito anche i giocatori. Insomma, veicolare uno stato d’animo tanto intenso non è semplice, ma ci ha provato Ferguson. Lo scozzese, tornato al gol dopo un anno, è stato di certo il più convincente dei suoi, giocando una partita caratterialmente e tecnicamente di spessore. Un Lewis così non si vedeva da tanto, è vero, ma deve assolutamente mantenere il ritmo. Ai rossoblu serve il 19, specialmente quanto il settimo posto dista cinque punti e la zona Europa sta rapidamente scappando.

Lewis Ferguson, cosa pensi dell’episodio chiave del match?

«E’ una sconfitta pesante. Credo che per sessanta minuti abbiamo fatto una grande partita, poi c’è stato un blackout. Lukasz non deve dire niente, per me non è rosso e anche il VAR ha chiamato l’arbitro. L’ho rivisto in spogliatoio e c’erano tre giocatori in mezzo e non è facile segnare da 40 metri. Per me era da giallo, però ha deciso l’arbitro e poi loro hanno fatto tre gol meravigliosi. Complimenti a loro, però è impossibile perdere una partita così…»

Sessanta ottimi minuti, nei quali avete mostrato grande condizione: cosa è cambiato dalle ultime partite?

«E’ un momento complesso per noi, perdiamo tante partite e quindi anche un pò di fiducia. Le ultime due prestazioni ci sono state, ma prendiamo troppi gol. E’ difficile parlare perché mi sono arrabbiato tantissimo: ora torneremo a Bologna per fare il nostro lavoro e sono sicuro che ritorneremo quelli di prima».

