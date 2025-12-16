Bologna ma non solo: quali sono i guadagni della Supercoppa in Arabia?

E siamo a tre. Tre anni consecutivi di Supercoppa Italiana in quel dell’Arabia Saudita, con questo nuovo formato delle “final four”: non più solamente vincitori di Serie A e Coppa Italia, ma anche seconda classificata in campionato e finalista di coppa. Gare ovviamente da dentro o fuori, due semifinali e una finale: se al 90′ le due squadre saranno ancora in parità, si va direttamente ai calci di rigore.

Quest’anno le fantastiche quattro sono: Napoli, Bologna, Inter e Milan. Prima volta per i Rossoblù, detentori della Coppa Italia, i quali andranno ad affrontare l’Inter in semifinale, arrivata seconda lo scorso anno in Serie A. Ma, per questa Supercoppa in Arabia, quali sono i guadagni delle squadre? Già, perché ci sono i guadagni delle squadre, e non sono per niente banali: vincere la coppa porta a un tesoretto.

Supercoppa Italiana, le cifre tra semifinale, finale e vittoria

La prima a parlarne, ovviamente, è stata Calcio&Finanza. Le cifre che girano attorno alla Supercoppa Italiana, soprattutto per giocare in Arabia Saudita, non sono cifre “piccole” per le squadre partecipanti e, probabilmente, valgono lo “sforzo” della trasferta, oltre che la voglia di arrivare fino in fondo, per conquistare la coppa.

Il gettone di presenza, se così vogliamo chiamarlo, è di 2,4 milioni di euro: cifra che si porteranno a casa le due semifinaliste perdenti nei due match tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, Napoli-Milan e Bologna-Inter. Per chi arriverà in finale, invece, la sicurezza è quella di aver guadagnato almeno 6,7 milioni di euro, montepremi destinato alla sconfitta nell’ultimo atto. Chi, invece, alzerà la coppa sotto il cielo di Riyadh arriverà a guadagnare fino a 11,5 milioni di euro: solo per la vittoria sono 9,5 milioni, alla quale si aggiungono 1,5 milioni per un amichevole con la squadra vincitrice della Supercoppa d’Arabia. Inoltre, 2 milioni di euro saranno suddivisi tra le squadre della Serie A non partecipanti.

Bologna, un’occasione d’oro

Per il Bologna sarà davvero un’occasione d’oro. La squadra di Vincenzo Italiano, vincitrice della Coppa Italia, è alla prima partecipazione, a differenza di Napoli (già presente nel 2024), Inter (sempre presente e vincitrice nel 2024) e Milan (campione in carica e alla seconda partecipazione). L’occasione è quella di conquistare il secondo trofeo del 2025, come nei sogni più belli.

L’occasione è, però, anche quella di rimpolpare le casse societarie con un bel gruzzoletto, se si dovesse arrivare anche solo in finale, e quindi uscire vittoriosi dalla semifinale contro l’Inter. Soldi che fanno guardare al calciomercato invernale, ormai alle porte. Soldi che, male che vada, saranno il gettone di partecipazione di 2,4 milioni di euro. Insomma, per i Rossoblù c’è tutto da guadagnare in questa nuova esperienza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook