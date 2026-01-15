I precedenti di Hellas Verona-Bologna: il Bentegodi non è mai scontato

La storia delle sfide tra Bologna e Verona svela un equilibrio sorprendente. Considerando tutte le competizioni — Serie A, Serie B, Coppa Italia e le prime gare degli Anni ’20 — nelle 36 partite giocate al Bentegodi il bilancio è in perfetta parità: 10 vittorie a testa e 16 pareggi. Il Bologna a Verona ha spesso affrontato un Bentegodi difficile, dove il pubblico scaligero ha reso ogni punto conquistato una piccola impresa. Nonostante ciò, molti match si sono decisi negli ultimi minuti o con gol spettacolari. In sostanza capiamo come, ogni sfida tra le due squadre, sia sempre stata intensa e imprevedibile. Tuttavia, lo scenario cambia quando ci concentriamo sull’ultimo decennio, quello segnato dall’arrivo del Bologna targato Saputo.

Hellas Verona-Bologna: un bilancio equilibrato nel passato

Nel primo anno sotto la presidenza del canadese, il Bologna espugnò il Bentegodi con un importante 2-0, grazie ai gol nel primo tempo di Giaccherini e Donsah. Dopo una stagione di pausa dovuta alla retrocessione del Verona in Serie B, le due squadre si ritrovarono di nuovo nella massima serie, e ancora una volta il Bologna uscì vincitore: 3-2 al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena, con reti firmate da Donsah, Destro e Okwonkwo.

Gli ultimi anni tra emozioni e sfide importanti

Da quel successo, il bilancio si è fatto più complicato: tre pareggi (2019, 2021 e settembre 2023) e due sconfitte consecutive tra il 2022 e il 2023. Nell’ultimo confronto al Bentegodi, però, il Bologna ha dato prova di forza: Odgaard, servito da Calabria, e Cambiaghi nella ripresa hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Mosquera, portando i rossoblù al 2-1 finale.

Ora l’obiettivo della squadra guidata da Vincenzo Italiano è uno: centrare un nuovo successo a Verona e replicare quel bis che da troppo tempo manca in trasferta.

Fonte: Davide Centonze, Più Stadio

