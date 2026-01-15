Bologna, a Verona l’occasione per ritrovare la vittoria

Questo pomeriggio alle 18:30 il Bologna torna a Verona per recuperare la gara saltata a causa degli impegni di Supercoppa Italiana.

I rossoblù non trovano la vittoria da sette partite e al Bentegodi cercheranno di agguantare tre punti preziosi che li porterebbero all’ottavo posto raggiugendo quota 30 punti, arrivando a -1 dall’Atalanta.

Verona-Bologna: una grande occasione

Vincenzo Italiano è fiducioso, in quanto a Como ha visto finalmente un atteggiamento grintoso da parte dei suoi ragazzi, tant’è che lo ha ribadito anche nella conferenza stampa prepartita di ieri: «A Como mi è piaciuto l’atteggiamento, siamo stati bravi a limitare l’avversario a palleggiare molto meglio rispetto alle altre partite. Ora dobbiamo innalzare le percentuali, ritrovare i gol e la concretezza là davanti. Anche dietro dobbiamo essere più solidi»

Bologna: il secondo miglior attacco in trasferta

E se in casa al Dall’Ara, le reti (oltre che i punti) mancano, in trasferta invece, il Bologna può confermarsi una squadra pericolosa. I felsinei infatti, sono il secondo miglior attacco in trasferta del campionato con 15 gol segnati. Meglio ha fatto solo l’Inter a quota 16 reti. Un dato da non sottovalutare e superiore di una rete anche rispetto al Napoli che, tuttavia, ha una gara in più fuori casa rispetto ai felsinei.

Il Bologna deve dunque sfruttare questa sua dote anche contro il Verona. E sempre su quest’onda, la squadra di Zanetti è forse la miglior squadra che i rossoblù potessero affrontate. L’Hellas infatti, è insieme al Pisa la squadra del campionato che ha conquistato meno punti in casa, solo 6 su un totale di 9 gare, frutto di 1 vittoria contro l’Atalanta, 3 pareggi e ben 5 sconfitte.

Tuttavia, il Verona non è un avversario da sottovalutare. Perché se è vero che nelle ultime due gare contro Torino (0-3) e Lazio (0-1) gli scaligeri non sono riusciti a segnare, occorre anche tenere a mente che Juventus (1-1) e Inter (1-2 al 93’) hanno faticato parecchio per ottenere punti al Bentegodi.

Fonte: Davide Centonze – Più Stadio

