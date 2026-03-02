Hiljemark prova a scuotere il Pisa: «Sappiamo come affrontare il Bologna»

Un Pisa in grande difficoltà quello che affronterà questa sera il Bologna di Vinccenzo Italiano, i toscani sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la Viola che ha segnato sia la squadra che l’ambiente. Il tecnico Hiljemark nel presentare la gara ha tenuto coperte le sue carte riguardo un possibile cambio modulo e quelli che saranno gli interpreti dal primo minuto.

Le parole di Hiljemark alla vigilia di Pisa – Bologna

«Dobbiamo provarci fino alla fine. Quale sistema di gioco adotterò? Lo vedrete domani, ma sappiamo come affrontare il Bologna». Una classifica pesante e un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate, l’ultima sconfitta contro la Fiorentina ha segnato anche un certo distacco con la tifoseria che questa sera non gremirà le tribune dell’Arena Garibaldi.

Il tecnico svedese in settimana avrebbe provato un 3-5-2 nel tentativo di cambiare l’identità del suo Pisa, ma ancora non si sa se il cambio sarà effettivo già da questa sera contro il Bologna. Così come incerte rimangono le scelte di formazione: «Nicolas ha fatto grandi partite sia con il Milan che a Firenze , ma non vi dico chi giocherà tra i pali. Se ci saranno Angori e Tourè dall’inizio? Stanno bene, ma non ho ancora deciso».

Il possibile undici e la situazione tifoseria

Al momento le uniche certezze sembrano essere Caracciolo in difesa, Marin in mediana e Moreno davanti. Gli atri si giocheranno il posto fino all’ultimo. Calabresi e Coppola si giocano un posto con Canestrelli e Bozinhov in difesa, Tourè – Leris e Angori – Iling i ballottaggi sulle fasce, mentre in mediana ci potrebbe essere il grande ex Aebischer nonostante il recupero di Loyola. In avanti potrebbe tornare Durosimi.

Come anticipato non sarà una serata da tutto esaurito, il giorno e l’orario non aiutano ma anche l’entusiasmo della piazza pisana sembra essere in netto calo. La prevendita per questo Pisa – Bologna non è andata bene e seppur non sia in programma nessuna contestazione nei confronti della squadra il clima non sembra essere più quello di supporto incondizionato come fino a qualche settimana fa.

