Bologna FC
I convocati di Sassuolo-Bologna: un solo assente per i rossoblù
Ecco le scelte di mister Italiano per la partita in programma domani pomeriggio, tra Sassuolo e Bologna, in programma al Mapei Stadium, alle ore 15.00.
Domani alle 15.00 il Bologna sarà ospite del Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium. Un solo assente domani a Reggio Emilia per quanto riguarda i convocati di Vincenzo Italiano. Il Bologna è sostanzialmente al completo per la partita, anche se il doppio impegno di giovedì a Roma per il ritorno di Europa League obbligherà necessariamente il tecnico a un ampio turnover. Le rotazioni, comunque, ci sono tutte. Assente all’appello solamente Lewis Ferguson fermato per squalifica.
I convocati per Sassuolo-Bologna
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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