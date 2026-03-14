I convocati di Sassuolo-Bologna: un solo assente per i rossoblù

Domani alle 15.00 il Bologna sarà ospite del Sassuolo di Fabio Grosso al Mapei Stadium. Un solo assente domani a Reggio Emilia per quanto riguarda i convocati di Vincenzo Italiano. Il Bologna è sostanzialmente al completo per la partita, anche se il doppio impegno di giovedì a Roma per il ritorno di Europa League obbligherà necessariamente il tecnico a un ampio turnover. Le rotazioni, comunque, ci sono tutte. Assente all’appello solamente Lewis Ferguson fermato per squalifica.

I convocati per Sassuolo-Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

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