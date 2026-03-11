Europa League, i convocati di Bologna-Roma: la lista

Sarà un Bologna sostanzialmente al completo (almeno per coloro che sono in lista UEFA) quello che domani incontrerà al Dall’Ara la Roma per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Vincenzo Italiano avrà a disposizione a ventiquattro giocatori per sfidare i giallorossi.

Fuori dalla lista per la gara di domani alle 18:45 contro la Roma di Gian Piero Gasperini restano solamente Lorenzo De Silvestri ed Eivind Helland entrambi fuori dalla lista UEFA. Un gruppo quello che domani sfiderà la Roma eterogeneo che darà la possibilità a mister Italiano di scegliere prima della gara ed eventualmente variare durante il match in base alle necessità.

La lista per Bologna-Roma

Ecco la lista competa dei ventiquattro giocatori del Bologna a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara contro la Roma.

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

DIFENSORI: Casale, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

CENTROCAMPISTI: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Gli ultimi recuperi

Ad aggiungersi ai convocati delle ultime settimane sono soprattutto Torbjørn Heggem e Juan Miranda. Il difensore centrale e il terzino sinistro sono tornati ad allenarsi completamente in gruppo da ieri. Motivo per cui domani saranno a disposizione del tecnico rossoblù. Se non all’inizio, quantomeno durante il match.

Due rientri che permettono a Italiano di fare scelte più “logiche”. Infatti, nelle ultime settimane, anche per via della prolungata assenza di Lykogiannis ormai in gruppo da parecchi giorni, la squadra rossoblù aveva dovuto adattare João Mario come esterno sinistro di difesa. Insomma, con questi rientri la situazione sembra essersi perlopiù normalizzata.

