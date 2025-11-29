I migliori

Un gioco da prendere con le pinze: la forza del Bologna sta nella sua organizzazione, nelle dualità positive esistenti in rosa. Nel genio di Sartori, nell’abilità fuori scala di Vincenzo Italiano. La forza di un presidente d’altri tempi, di una società che lavora egregiamente. La forza di una squadra unita, compatta, che suscita emozioni per la bellezza del gioco espresso e dei risultati. In questo via vai di cose bellissime, è trascorso un terzo della stagione; meritano di essere portati in auge i miglioramenti fatti dalla squadra rossoblù. In questo caso, la validità del progetto sportivo.

Difensore – Heggem

Quest’estate, la partenza di Beukema in direzione Napoli, sembrava lasciar orfano un reparto collaudato. La modalità con cui il difensore olandese aveva lasciato la città, inoltre, non incontrava il favore (a ragione) della tifoseria. Sottotraccia è poi arrivato Heggem. Ennesimo colpo sensazionale della società rossoblù. Vero e proprio baluardo difensivo: l’acquisto dell’estate bolognese scuote. Possiamo tranquillamente affermare che Heggem è stato colpevolmente sottovalutato fino ad agosto 2025. In seguito, si è preso la titolarità del Bologna, senza sbagliare una partita, diventando da subito insostituibile. Heggem abbina caratteristiche da difensore moderno a qualità vintage: rapido nei primi metri, attentissimo in marcatura, solido, intelligente. Ed è un giocatore che non si fa problemi a rischiare.

Non si possono non citare per le prestazioni ad alto livello Lucumì, Holm e Miranda, che completano il pacchetto difensivo titolare. In particolar modo il terzino sinistro spagnolo riesce a dare al Bologna, tramite le sue pennellate, qualità nelle sortite offensive: unisce all’avvolgente apporto offensivo, un evidente miglioramento nella solidità difensiva (diagonali, anticipi).

Ceentrocampista – Odgaard

A centrocampo sono pochi i dubbi sulla scelta da fare: indiscutibilmente, è Odgaard il giocatore migliore del reparto rossoblù. Colui che riesce ad unire il vertice basso del centrocampo con le linee laterali e avanzate del campo. Quantità e qualità perfettamente bilanciate: il classico giocatore sempre pericoloso per gli avversari, e che fa notare la sua presenza con il peso specifico che gli appartiene. 4 gol e 1 assist è il suo bottino (ad oggi): e dire che l’operazione di maggio 2025 per la pubalgia ne aveva limitato e frenato l’avvio di stagione. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida di giovedì in Europa League, ha risposto alla domanda incalzante sul ruolo che gli ha cucito addosso mister Italiano: un abito da sartoria di primissima scelta.

Attaccante – Orsolini

Davanti, Riccardo Orsolini è sicuramente il giocatore migliore: non solo per la straordinaria prolificità (7 gol e 1 assist finora) ma anche per la pericolosità che innerva e caratterizza le sue prestazioni. Il timore che suscita negli avversari è confermato dalla facilità con cui, costantemente, punta e salta l’uomo. Leader indiscusso nel variegato spogliatoio rossoblù, Orsolini conferma una crescita esponenziale anche nel lato caratteriale: mantiene la sua indole vivace e gioiosa che fa bene e arricchisce l’universo calcistico (che spesso si prende troppo sul serio) e la coniuga ad una professionalità d’altri tempi. La tecnica, la forza terrificante nel mancino, la propositività, sono solamente alcune delle garanzie dell’esterno d’attacco.

Da citare l’alto rendimento di Cambiaghi, fuori attualmente per infortunio: l’ala lombarda ha dato un grande apporto di qualità nel gioco -magnifico- dei rossoblù, iniziando ad incidere sotto porta. Oltre a lui, anche Dallinga è migliorato: ha beneficiato, indubbiamente, della fiducia della società, dei compagni e dell’allenatore, che non hanno mai smesso di credere nel potenziale di questo ragazzo. Si è sbloccato mentalmente, diventando un giocatore completamente diverso e rigenerato rispetto allo scorso anno. L’attaccante olandese, tecnicamente raffinatissimo ed elegante, è già a quota 3 gol e 4 assist, divisi tra campionato ed Europa League. Tutti decisivi.

