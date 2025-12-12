Febbre rossoblù: il Dall’Ara si prepara al sold-out per Bologna-Juventus

Archiviata la prestazione magistrale contro il Celta Vigo, il Bologna ora guarda al campionato, dove l’inedita Juventus di Luciano Spalletti lo aspetta ai cancelli del Dall’Ara. Una partita tradizionalmente sentita dei tifosi rossoblù che, anche quest’anno, riempiranno lo stadio per un emozionante sold-out.

Bologna-Juventus verso il sold-out

Domenica alle 20:45 le due formazioni scenderanno in campo sotto le luci di San Luca e gli occhi di oltre 30mila tifosi. Il Dall’Ara potrebbe, infatti, raggiungere il record di 33.1774 presenze toccato lo scorso 9 novembre nella gara di campionato contro il Napoli. Al momento, oltre alla solita Curva Bulgarelli, risulta esaurita anche la Curva San Luca-Weisz e rimangono disponibili pochi posti divisi tra distinti e tribuna.

Il Bologna in casa è pura poesia

Un aiuto fondamentale, quello dei tifosi, che da sempre accompagnano il Bologna con grande entusiasmo. Basti pensare che le gare casalinghe sono sempre le più proficue: tra le mura amiche, i rossoblù viaggiano ad una media di 2,17 punti a giornata, posizionandosi come la quarta squadra migliore del campionato. Domenica più che mai il tifo sarà fondamentale: la Juventus dista solo due punti dal Bologna ed è reduce da una sconfitta contro il Napoli. Il Bologna cercherà di tenersi stretto il quinto posto con le unghie e con i denti e ad aiutarlo ci saranno oltre 30mila persone.



