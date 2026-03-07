Il Dall’Ara sogna la risalita: superata quota 27.000 contro il Verona

Il Bologna prova a spingere sull’acceleratore nel momento decisivo della stagione e la città risponde presente. Dopo settimane di risultati positivi e una ritrovata fiducia, anche il pubblico rossoblù sembra essersi rimesso in cammino insieme alla squadra. Il segnale più evidente arriva dai numeri del Dall’Ara.

Per la prossima sfida contro il Verona la prevendita ha già superato quota 27 mila spettatori, un dato significativo se si considera il momento della stagione e il valore dell’avversario, attualmente fanalino di coda del campionato. Nel settore ospiti sono attesi circa 500 tifosi scaligeri, mentre la grande maggioranza dello stadio sarà colorata di rossoblù. Non è ancora il tutto esaurito visto nelle grandi occasioni, come contro il Napoli o la Juventus quando il Dall’Ara ha sfiorato quota 33 mila presenze, ma è comunque un segnale importante.

Il momento positivo riaccende la città

Il legame tra squadra e tifosi non si è mai spezzato, neppure nei momenti più complicati della stagione. Tuttavia, è innegabile che le ultime settimane abbiano cambiato l’atmosfera attorno al Bologna. Tre vittorie consecutive in campionato, cinque se si considerano anche le partite di Europa League, hanno riportato entusiasmo e prospettive nuove. La squadra ha ritrovato continuità e spirito, e i risultati hanno inevitabilmente riacceso anche l’entusiasmo sugli spalti.

Nelle precedenti partite casalinghe, l’affluenza aveva avuto alti e bassi: 24 mila spettatori contro il Parma, circa 17 mila nella sfida con la Lazio, 23 mila nella gara con l’Udinese e poco più di 20 mila nel match europeo contro il Brann. Numeri discreti, ma non sempre all’altezza della passione che storicamente accompagna il Bologna. La striscia positiva ha però restituito fiducia a una tifoseria che vuole accompagnare la squadra in questo finale di stagione.

Lo sguardo già rivolto all’Europa

Parallelamente al campionato, l’attenzione dei tifosi si rivolge anche all’Europa League. Tra pochi giorni il Bologna sarà impegnato nella sfida contro la Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale. Anche per quella partita la risposta del pubblico sta arrivando con forza. La prevendita ha già superato quota 23 mila biglietti venduti e c’è ancora margine per vedere il Dall’Ara avvicinarsi nuovamente al tutto esaurito.

