Il Dato della Settimana – Tiri di Pobega

Tommaso Pobega è tornato a segnare in rossoblù. Non ha trovato la via della rete una volta, ma ben due, regalando i tre punti al Bologna e la vetta (momentanea) della classifica.

Il suo ultimo gol risale al 29 gennaio in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Oggi ha aperto lui le danze, e le avrebbe anche chiuse se non fosse per il gol di Bernardeschi allo scadere. Ma le due reti segnate non sono una casualità. Infatti, Pobega ha tentato la conclusione tre volte, più di qualsiasi compagno: è suo il Dato della Settimana in casa Bologna.

Il Dato della Settimana: 3 tiri di Pobega, il migliore del Bologna

Se nell’ultimo episodio abbiamo commentato gli 0 tiri di Castro, oggi esaltiamo Tommaso per il motivo opposto. Dal valore minimo toccato dall’argentino a quello più alto dell’ex-Milan. I tre tiri verso Okoye rappresentano il dato più alto totalizzato ieri da qualsiasi giocatore in movimento.

La miglior difesa è l’attacco, e Pobega ne è la dimostrazione.

Il rigore fallito da Orsolini nasce da un recupero nei pressi dell’area bianconera dell’ex Milan, che calcia senza esitazioni. Al 53’ Tommaso trova l’angolino basso alla destra di Okoye: tiro potente e preciso, imprendibile. Cinque minuti più tardi intercetta Karlstrom in fase di impostazione e si ritrova a tu per tu con il portiere. È il 2-0 che indirizza la sfida.

Un “falso nove” per Italiano: fisicità e inserimenti

La scarsa produzione offensiva del Bologna nelle prime giornate è legata anche al ritardo nell’inserimento di Tommaso Pobega. Contro Parma e Napoli è stato schierato titolare da Italiano, che ha notato il miglioramento della condizione fisica del centrocampista e l’ha sfruttato a suo favore. Contro una squadra fisica come l’Udinese, rispondere con una carta altrettanto solida si è rivelata la scelta giusta.

Tempismo perfetto negli inserimenti e un fiuto del gol da rapace d’area. Un attaccante aggiunto, tant’é che senza i gol di Castro e Orsolini, ci ha pensato lui a sbloccare il risultato. Italiano l’ha usato per colmare l’assenza di Freuler, ovviamente con istruzione diverse da quelle riservare allo svizzero. Ma se continua così, chissà che non possa diventare più di una semplice alternativa.

