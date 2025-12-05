Il Dato di Metà-Settimana – Tocchi di Immobile

Dalle stalle alle stelle. Il gol di Benedyczak dopo 13′ aveva abbattuto il morale dei padroni di casa, ma è bastato un lampo improvviso a risollevarlo. Il gol di Rowe ha equilibrato nuovamente la situazione, accendendo l’entusiasmo sugli spalti e in panchina. Ma lo snodo cruciale, che ha messo la partita in discesa per il Bologna, è stato l’ingresso in campo di Immobile: i suoi 6 tocchi sono il Dato di Metà-Settimana.

Il Dato di Metà-Settimana: i primi tocchi di Immobile al Dall’Ara

In qualsiasi altra situazione, sei tocchi sarebbero troppo pochi per incidere sul destino di un match. Ma questi non sono tocchi qualsiasi: segnano il ritorno in campo del colpo dell’estate del Bologna, Ciro Immobile. Subentrato al suo ex compagno di Nazionale, Federico Bernardeschi, ha trovato ad accoglierlo un sorriso sincero: quello di chi vede un amico tornare finalmente in forma.

Con soli dieci minuti a disposizione, Immobile non è riuscito a lasciare il segno nella sua prima al Dall’Ara da giocatore del Bologna. Appena entrato, però, ha mostrato subito la sua funzione da leader: si è piazzato accanto a Castro in area, coordinandosi con l’argentino sui movimenti. Alla fine è stato proprio Castro a finire nel tabellino dei marcatori, ma il suo gol porta già l’impronta dei consigli del nuovo partner.

‘Re Ciro’ è tornato

103 giorni dopo, il numero 17 è tornato a calcare il campo con la maglia rossoblù. Sei tocchi soltanto, ma sufficienti per restituire al Dall’Ara l’immagine di un leader ritrovato. Dopo l’infortunio e il lungo percorso di riabilitazione, Immobile ha ripreso il suo posto accanto ai compagni, mostrando subito la capacità di guidare i movimenti offensivi e di dare sicurezza al reparto. Non è servito un gol per segnare il momento: bastava esserci, di nuovo, con la stessa voglia di incidere.

Il suo rientro può rappresentare un punto di svolta nella stagione del Bologna. Con Castro – autore del gol vittoria contro il Parma in Coppa Italia – e Dallinga in forma, Italiano procederà con un inserimento graduale, senza forzare i tempi. Ma la presenza di Immobile aumenta le opzioni e la frequenza delle rotazioni in attacco, garantendo energie fresche a chi deve districarsi tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Quei sei tocchi, allora, diventano il simbolo di un nuovo inizio: per lui, e per la squadra di Italiano.

