Il Dato Europeo – Cross

Il Bologna rifila il poker al Salisburgo e scuote la classifica di Phase League. Una partita dominata a tutto campo, segnata dall’atteggiamento propositivo dei rossoblù.

Le catene laterali, da Orsolini e Bernardeschi fino a Zortea e Miranda, hanno costantemente alimentato occasioni da gol: a certificare la loro centralità ci sono i 28 cross messi dentro nell’arco dei 90 minuti.

Il Dato Europeo: i cross del Bologna contro il Salisburgo

Il Bologna ha manifestato la propria superiorità in ogni millimetro del campo. Soprattutto sulla corsia mancina, presidiata questa volta da Miranda e Bernardeschi. Quest’ultimo è stato costantemente al centro della manovra offensiva rossoblù, ricevendo palla vicino la linea laterale per provare dribbling e imbucate in profondità.

L’ex Juventus, infatti, è stato il giocatore del Bologna con più cross: 9, cinque dei quali raccolti dai compagni e trasformati in conclusioni. Ma non solo. Anche i terzini hanno inciso: Miranda ne ha messi dentro 8 (3 precisi), Zortea 4 (anch’essi 3 a segno). Numeri che raccontano la centralità delle corsie laterali nella serata rossoblù. Nettamente superiori rispetto ai 7 cross totali realizzati dai terzini avversari, nonché gli unici realizzati dall’intera formazione austriaca.

Bernardeschi e Miranda i principali attori

Nel 4-2-3-1 disegnato da Italiano giovedì 27 novembre, la catena di sinistra ha rappresentato il principale canale di costruzione. La qualità di Bernardeschi e Miranda si è rivelata dominante sulla retroguardia del Salisburgo: cross su cross, senza sosta, fino a confezionare il poker rossoblù (risultato più alto mai raggiunto in una singola partita delle principali competizioni europee).

Bernardeschi sta tornando sui suoi vecchi ritmi, Miranda è sulla via della conferma dei 6 assist nel 2024/25. Con questi tre punti, Italiano vede sempre più nitidamente i play-off, ma la fiducia e la classe presente all’interno del gruppo rossoblù potrebbero portare ad un risultato più alto e inaspettato.

