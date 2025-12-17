Il regalo di Macron al presidente Saputo

Non è la prima volta che l’artista Michele Astolfi celebra i successi del Bologna; lo aveva già fatto in occasione della sfida di Anfield contro il Liverpool. La maglia prescelta, che divenne opera d’arte fu quella di Riccardo Orsolini. La stessa tecnica che l’artista bolognese utilizzò per festeggiare l’iconicità della Champions League è stata riproposta per il successo indelebile di maggio 2025, quando il Bologna alzò la Coppa Italia al cielo, nell’Olimpico di Roma.

Saputo e Macron

La garanzia si chiama Macron: l’azienda che dal 2001 è sponsor ufficiale del Bologna. E che ha promosso l’opera d’arte di Astolfi. Questa nuova collezione si chiama “Shirts of Light”: una creazione che intreccia arte, design e contempla lo sport. L’artista ha decorato sei maglie con tasselli in vetro di Murano e le ha impreziosite con dettagli di Swarovski. Il prodotto finale è di un’eleganza unica: maglia visionaria ed eterna. Ma il Bologna non è l’unico club ad aver ricevuto la splendida opera. Macron ha voluto omaggiare le vittorie ed i successi di Crystal Palace FC, Ferencvaros, FC Basel, Lech Poznan e Stella Rossa.

La maglia celebrativa è stata consegnata al presidente Joey Saputo direttamente dal Ceo di Macron, Gianluca Pavanello; presente anche l’artista, creatore dell’opera d’arte.

Fonte: Resto del Carlino

