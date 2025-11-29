Infermeria Rossoblù – Freuler punta la Supercoppa, Cambiaghi e Rowe la Cremonese

Arrivano buone notizie dal fronte infermeria in casa Bologna, Italiano e i suoi ragazzi hanno saputo fare di necessità virtù in un periodo in cui i problemi fisici non sono mancati, ma ora si prospettano rientri importanti in squadra. Le notizie migliori riguardano Remo Freuler, fermo dal 2 novembre ma già in campo verso la ricerca della forma migliore. Anche sul fronte sinistro d’attacco arrivano ottime notizie con almeno uno tra Cambiaghi e Rowe che potrebbe rientrare nella lista convocati già per la sfida di lunedì con la Cremonese.

Freuler, obiettivo Supercoppa

Sembrava impossibile poter vedere un Bologna senza Remo Freuler, lo svizzero da quando è arrivato sotto le due torri è sempre stato un perno inamovibile della formazione rossoblù e il suo infortunio aveva spaventato e non poco. La rosa felsinea però ha dimostrato di poter reggere anche le assenze più pesanti e i vari Moro, Pobega ma anche lo stesso Ferguson hanno fatto un’ulteriore passo in avanti per sopperire ad un’assenza così importante.

Dopo l’operazione del 5 dicembre per sistemare la clavicola fratturata il centrocampista svizzero ha iniziato praticamente subito la riabilitazione che lo ha porta ad oggi a potersi già allenare, in maniera differenziata, sul campo. Corsa, conduzione, tutto rigorosamente senza senza contrasti. Il percorso di recupero sembra però essere a buon punto e l’obiettivo di esserci a Ryad contro l’Inter non è più un miraggio.

Bologna, chi rientra con la Cremonese?

Dopo la vittoria larga con il Salisburgo i rossoblù torneranno oggi in campo per preparare la gara contro la Cremonese, arriveranno quindi sul campo i segnali posti a determinare le convocazioni per lunedì e gli eventuali rientri degli infortunati. Italiano conta di recuperare almeno uno tra Cambiaghi e Rowe, ma non è impossibile che in panchina possano andare anche entrambi. Sulla sinistra dovrebbe partire titolare Dominguez e Bernardeschi ha dimostrato di poterci stare alla grande, ma ritrovare i due infortunati sarebbe un toccasana per mantenere lunghe le rotazioni.

Ciro Immobile? Per il bomber ex Lazio ha detto la sua anche Italiano: «Deve solo togliersi dalla testa che può avere una ricaduta o qualche problemino se inizia a spingere forte. In questi giorni l’ho visto molto più sciolto e libero di testa». Chissà che allora il Dall’Ara non possa finalmente accogliere il suo numero 18, che sul verde di casa ha giocato solo l’amichevole contro l’Ofi Creta.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook