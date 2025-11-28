Serie A, le probabili formazioni della 13^ giornata

La Serie A torna protagonista dopo la settimana dedicata alle competizioni europee – Champions, Europa e Conference League. Il tredicesimo turno prenderà il via questa sera, venerdì, e si concluderà lunedì con Bologna-Cremonese. In programma due sfide di alto livello: Milan-Lazio domani e Roma-Napoli domenica.

Serie A, le probabili formazioni della 13a giornata

COMO-SASSUOLO: venerdì 28 novembre, ore 20:45

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. All. Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thosrtvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Tre sfide nel sabato di Serie A: c’è Milan-Lazio

GENOA-HELLAS VERONA: sabato 29 novembre, ore 15

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Harroui, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Gift-Orban. All. Zanetti.

JUVENTUS-CAGLIARI (sabato 29 novembre, ore 18)

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane.

MILAN-LAZIO (sabato 29 novembre, ore 20:45)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gil, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Domenica il big match in vetta alla Serie A: Roma-Napoli

LECCE-TORINO (domenica 30 novembre, ore 12:30)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha, Morente, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. All. Baroni.

PISA-INTER: domenica 30 novembre, ore 15

PISA (3-4-1-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Vural, Leris; Tramoni; Moreo, Nzola. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

ATALANTA-FIORENTINA: domenica 30 novembre, ore 18

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zalweski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

ROMA-NAPOLI: domenica, 30 novembre, ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Ayanoui, Cristante, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. All. Gasperini.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiono; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte.

Il Bologna chiude la 13^ giornata

BOLOGNA-CREMONESE: lunedì 1 dicembre, ore 20:45

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Grassi, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

