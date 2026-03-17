Bologna, le scelte verso Roma dipenderanno dalle assenze: le valutazioni (Il Resto del Carlino)

Il Bologna torna oggi ad allenarsi a Casteldebole e la giornata sarà utile soprattutto per fare chiarezza sulle condizioni di alcuni elementi alle prese con problemi fisici. Sotto osservazione ci sono in particolare De Silvestri e Skorupski, entrambi usciti acciaccati dalla sfida contro il Sassuolo. Gli esami in programma serviranno a definire l’entità degli infortuni e i possibili tempi di recupero, anche se per il terzino la gara con la Roma resta comunque fuori portata, complice anche l’esclusione dalla lista Uefa.

Una difesa a prova di assenze

Le assenze nel reparto arretrato non finiscono qui: la squalifica di Miranda obbliga lo staff tecnico a ridisegnare la linea difensiva. Lykogiannis, tenuto a riposo nell’ultimo turno di campionato, si candida per una maglia dal primo minuto.

Davanti a Ravaglia, destinato a sostituire il portiere polacco, la coppia centrale dovrebbe essere composta da Lucumí e Vitík, con quest’ultimo favorito nel ballottaggio interno grazie alla prova positiva offerta contro i neroverdi. Sulla fascia destra si profila invece una nuova opportunità per João Mário, chiamato a lasciarsi alle spalle l’errore dell’andata che aveva favorito il pari giallorosso.

Capitolo infortuni: le condizioni di Moro definiranno le scelte nel centrocampo del Bologna

In mezzo al campo, intoccabile Freuler, mentre Ferguson è pronto a riprendere il suo posto dopo la squalifica in campionato, turno che gli ha comunque consentito di recuperare energie. Il terzo slot è l’unico vero punto interrogativo: Pobega è in corsa, ma molto dipenderà dalla risposta fisica di Moro, alle prese con una contusione all’anca rimediata nell’ultima gara. Lo staff medico valuterà nelle prossime ore se il centrocampista croato sarà in grado di tornare pienamente a disposizione.

Sull’attacco…

In attacco, Castro è in vantaggio per una maglia da titolare, favorito da condizioni atletiche migliori rispetto a Dallinga, reduce dal gol ma non ancora al massimo. Sugli esterni si va verso il ritorno di Bernardeschi a destra e di Rowe sull’altra corsia. Con Ravaglia tra i pali e pochi dubbi negli altri reparti, resta dunque solo da sciogliere il nodo legato a Moro per definire l’undici anti-Roma.

Fonte: Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook