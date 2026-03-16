Tra poco più di settantadue ore andrà in scena quello che per il Bologna è il match della stagione. Dopo una gara d’andata impostata benissimo, i rossoblu, pur non partendo come favoriti, hanno ancora qualche chance da giocarsi a Roma e i titolari sono prontissimi.

Italiano ha infatti scelto di lasciare in panchina i suoi elementi più importanti contro il Sassuolo (tutti tranne Skorupski, che poi ha riportato un infortunio), scelta replicata solo in piccola parte da Gasperini. La Roma, d’altronde, a Como si giocava una posizione importante in campionato e, pur avendo schierato un attacco pesante, ha subito la netta rimonta degli avversari dopo il rigore di Malen. Eppure, il 2-1 maturato al Sinigaglia potrebbe non essere la peggiore notizia della settimana per lo staff tecnico giallorosso.

Çelik ko, la Roma rischia di perderlo al ritorno

Al minuto 70, Zeki Çelik è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al polpaccio destro. Al suo posto è poi entrato l’ex Liverpool Tsimikas, ma sulla panchina ospite la concentrazione era ormai indirizzata verso il 19. Oltre al risultato negativo, infatti, la Roma rischia di perdere uno dei suoi perni difensivi, peraltro in scadenza di contratto, per la gara di giovedì.

Inutile ribadirne l’importanza nello schieramento di Gasp, per il quale ormai è una certezza. La sua attenzione difensiva è definita giustamente la bilancia per una squadra comunque molto aggressiva e, nonostante le difficoltà in fase di spinta, il classe ’97 ha consolidato la sua posizione nelle gerarchie mese dopo mese.

Un problema al polpaccio

Nel postpartita, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha provato a fare chiarezza. «E’ un problema al polpaccio, speriamo fosse solo un principio di crampi, perché per noi è un giocatore che può fare più ruoli. Probabilmente lo avrei spostato in difesa, speriamo che possa recuperare per giovedì» – ha dichiarato ai microfoni di Sky. Insomma, la questione è tutt’altro che chiusa, anche se i tifosi giallorossi temono il peggio: gli esiti degli esami daranno molte indicazioni fondamentali per tutte e due le società.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook