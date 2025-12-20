Non sembra abbia voglia di placarsi, la maledizione che aleggia su Italiano e su tutto il Bologna. Ancora una volta, l’ennesima da quando il mister siede sulla panchina Rossoblù, è un infortunio a guastare le feste di Orsolini & Co. Da quando è a Casteldebole, infatti, il tecnico italotedesco per pochissime volte è riuscito ad avere tutta la rosa al completo, ed ora dovrà aspettare di nuovo. Questa volta, infatti, l’infortunio ha colpito Federico Bernardeschi, uno degli uomini più in forma dell’ultimo periodo Rossoblù.

Infortunio Bernardeschi: ecco l’esito degli esami

Quattro gol nelle ultime sette partite, una condizione smagliante e la capacità di prendersi sulle spalle la squadra nei momenti più difficili. La versione del Bernardeschi delle ultime settimane sembrava aver riportato il talento toscano indietro nel tempo, ai fasti della sua carriera. Una forma talmente smagliante che, pare, avesse attirato le attenzioni anche di qualcuno che risiede a Coverciano, e che non lo ha mai escluso dalla lista dei papabili.

Un periodo più che positivo, insomma, che ora si interromperà per un po’. L’infortunio rimediato ieri, infatti, allontanerà il talento carrarino dai campi per diverse settimane, con tempi di recupero che non posso essere precisi al momento. Come si legge dal comunicato del Bologna, infatti: “Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra. Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane.”

Un infortunio, per tipologia e tempi di recupero, che assomiglia a quello rimediato da Freuler qualche settimana fa col Parma e che, come per lo svizzero, obbligherà Bernardeschi ad intervento chirurgico. Intervento che, innegabilmente, aumenta i tempi di recupero, che in questo momento non possono essere precisi, ma che optano per un rientro in gruppo a partire dalla prima settimana di febbraio.

