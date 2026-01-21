Inside the club – Celtic, la gloriosa squadra cattolica di Glasgow

La squadra cattolica di Glasgow, una vera e propria provocazione in un paese di protestanti: è la storia del Celtic FC, un club che per anni ha dominato la scena del campionato scozzese e animano lo storico derby contro i Rangers. Conosciamo meglio la storia del prossimo avversario del Bologna in Europa League!

La nascita del Celtic Fc

Il Celtic, poi tra i club fondatori della Scottish League, nasce dallo spirito caritatevole dell’Arcivescovo di Glasgow Eyre. Nel 1888, l’uomo decide di fondare una squadra di calcio a sostegno benefico dei cattolici della città, come accadeva da tempo a Edimburgo. Il nome della squadra, Celtic, fu scelto per richiamare le radici storico-culturali di natura celtica delle popolazioni scozzesi e irlandesi. Il soprannome della formazione, invece, deriva dall’usanza di molti tifosi di chiamare i calciatori “Bold Boys” (tradotto “ragazzi audaci”): il club fece proprio questo nomignolo e lo trasformò in “Bold Bhoys“: l’aggiunta della “u” e della “h” richiamano il particolare accento irlandese.

I colori del Celtic sono bianco e verde per ovvi motivi, mentre il logo ha subito continue variazioni negli anni. Il primo fu una grossa croce celtica verde e un antico simbolo del cristianesimo, motivo di conflitti tra il Celtic e i Rangers (protestanti). Il quadrifoglio che conosciamo oggi comparve per la prima volta nel 1908 pere celebrare la vittoria di quattro trofei, per poi diventare simbolo principale degli anni 70′.

Lo stadio: storia di una volontà

La prima partita disputata dal club risale al lontano 28 maggio 1988 e rimarrà una delle date più simboliche nella storia del calcio scozzese. Quell’amichevole non sarà solo la prima del Celtic, ma sarà anche il primo grande derby du Glasgow: di fronte ci sono i Rangers.

La storia del primo incontro tra le due squadre ha dell’incredibile. Il Celtic non dispone di un campo, così un prete di Glasgow affitta un terreno per cinquanta sterline l’anno e con un gruppo di volontari mette in piedi il primo “stadio” del Celtic. A vincere sono i padroni di casa: i regnerà vengono battuti per 5-2 davanti a duemila persone.

Pochi anni dopo, il club si spostò al Celtic Park, di cui divenne proprietario. Con una capienza di 61.000 spettatori, è il terzo impianto calcistico del Regno Unito, dopo Wembley e Old Trafford. Il centro di allenamento, invece, è il Lennoxtown Training Centre: tre campi, una palestra, sala per la fisioterapia, sauna, bagno turco e piscina per idroterapia.

La tifoseria del Celtic: un club “mondiale”

Il Celtic ha moltissimi sostenitori in tutto il mondo: non solo Scozia, ma anche Repubblica d’Irlanda, Irlanda del Nord, Stati Uniti, Canada e Australia. Persino in Italia esistono club di tifosi del club: The Italian Celts e Celtic Supporter Club Lecco. La tifoseria del Celtic vanta di nomi come Rod Stewart e Billy Connolly, ma anche i membri degli Oasis e Snoop Dogg.

Le stelle del passato

Il giocatore ad aver collezionato più presenze con la maglia biancoverde è Billy McNeill. Il difensore è stato il primo britannico a conquistare la Coppa dei Campioni nel 1967 con il Celtic, battendo l’Inter in finale per 2-1. Il club scozzese è stato il suo unico club da giocatore: tra il 1957 e il 1957 ha collezionato 790 presenze, 7 Scottish Cup e 9 Scudetti. Il giocatore ad aver segnato più reti nella storia del club, invece, è James McGrory: soprannominato mermaid (sirena) per la sua abilità di testa, con il Celtic ha segnato 544 reti.

Palmares: i trionfi del Celtic FC

Il Celtic detiene un record piuttosto curioso in condivisione proprio con i Rangers: sono gli unici due club scozzesi ad aver vinto 55 volte il campionato. Per quanto riguarda la Scottish Cup, invece, i biancoverdi detengono il record in solitaria: sono 42 le Coppe di Scozia in bacheca, oltre alle 22 Coppe di Lega scozzese. La Coppa dei Campioni vinta da Billy McNeill, invece, è l’unica mai vinta dal Celtic nella sua storia.

