Inside the Club – Historia del Bologna FC

La historia del Bologna FC comenzó hace 116 años en una cervecería del centro de Bolonia: el camino rojo-azul arrancó cuando “esos locos que corrían detrás de un balón” empezaron a jugar al fútbol en el nuevo club de la ciudad. Fue el 3 de octubre de 1909 cuando Bologna Football Club fue fundado por Emilio Arnstein en la cervecería Ronzani. Descubramos juntos la increíble historia de este club.

Bologna FC: los orígenes

Un grupo de chicos jugaba todos los días al fútbol cerca de Piazza d’Armi, en Prati di Caprara: entre ellos estaba Antonio Bernabeu, hermano de Santiago. Al principio, el equipo formaba parte del club turístico de la ciudad, pero en 1910 se separó y se convirtió en una entidad independiente.

El Bologna FC llamó la atención de toda Italia después de un amistoso contra el Inter. Era mayo de 1910 cuando se enfrentaron a los campeones italianos: los rossoblù perdieron, pero el público quedó entusiasmado y el club obtuvo la oportunidad de participar por primera vez en un campeonato nacional.

Colores y escudo

El rojo y azul han sido siempre los colores oficiales del club y provienen del College Schönberg, en Suiza. Arrigo Gradi, uno de los fundadores del Bologna FC, estudió allí y se inspiró en aquel uniforme. Por eso al equipo y a los aficionados se les llama “rossoblù”.

Además, esta temporada la camiseta oficial lleva un círculo especial con el tricolor italiano, como homenaje a la Copa Italia conquistada tras 51 años.

El escudo ha cambiado con el tiempo, pero nunca de manera radical. “BFC” significa “Bologna Football Club” y 1909 es el año de fundación: el estilo de las letras se inspira en el Art Nouveau. A la derecha se encuentra una cruz roja y azul que recuerda la bandera de la ciudad.

El club también tiene un himno: cuando el Bologna juega en casa y los jugadores entran al campo, suena la canción “Le Tue Ali Bologna”, interpretada por cantantes locales. Al final del partido también se escucha una canción histórica de Lucio Dalla, gran seguidor del club: “L’anno che verrà”, que se ha convertido en banda sonora del equipo.

El estadio: Renato Dall’Ara

Inaugurado en 1927 como Littoriale, fue el primer gran estadio italiano y sirvió como modelo para los siguientes. El 31 de octubre de 1926, Benito Mussolini celebró la apertura entrando a caballo en el estadio. El primer partido oficial fue Italia–España, el 29 de mayo de 1927.

En 1983 pasó a llamarse Renato Dall’Ara, en memoria del presidente que guió al club durante 30 años. La estructura es muy característica: destaca la Torre Maratona y el hecho de que el estadio está conectado directamente con los pórticos de San Luca, el santuario situado sobre la colina.

Tiene una capacidad de 36.532 espectadores. El sector de los aficionados del Bologna se llama Curva Bulgarelli; el sector visitante está en la Curva San Luca, con capacidad para 2.500 personas.

Los jugadores del Bologna entrenan en el Centro Técnico Niccolò Galli, llamado así en honor a un jugador fallecido en 2001 en un accidente tras un entrenamiento. El centro incluye: 6 campos reglamentarios, 3 de dimensiones reducidas y una pista de tenis. Cerca se encuentra también Isokinetic, centro médico especializado en rehabilitación deportiva.

Afición del Bologna FC

Los seguidores rojo-azules forman varios grupos organizados. El primero y más numeroso, fundado en 1974, es Forever Ultras. También existen otros grupos como Vecchia Guardia, Freak Boys, Settore Ostile y muchos más.

La coreografía más impresionante que han realizado fue para la final de la Copa Italia contra el Milan: el once inicial de la histórica victoria, miles de banderas rossoblù y una pancarta que decía: «Ora come allora… così si gioca solo in paradiso» (“Ahora como entonces… así se juega solo en el paraíso”).

El club y el entrenador

El presidente del Bologna FC es Joey Saputo, empresario canadiense que dirige el club desde 2014. En menos de diez años ha llevado al Bologna desde la segunda división hasta la Champions League en la temporada 2024/25.

El entrenador es Vincenzo Italiano, también apodado “Wincenzo” por los aficionados tras la final de Copa Italia. Esto es su segunda temporada en Bolonia, pero la ciudad ya lo adora por la pasión con la que trabaja. En su temporada de debut logró un récord histórico: 62 puntos, cifra superada solo por Fulvio Bernardini en 1961/62. Además, ganó la Copa Italia y llevó al Bologna de nuevo a Europa. Gracia a la qualificaciòn en Europa League.

Vincenzo fue también futbolista: jugó como centrocampista en Verona, Padova, Chievo y otros equipos, anotando 45 goles en su carrera. Comenzó su trayectoria como entrenador en Vigontina San Paolo y antes de llegar a Bolonia disputó unas finales con la Fiorentina… aunque sin ganar títulos.

Leyendas rossoblù: grandes jugadores de la historia del Bologna FC

El primer nombre es Angelo Schiavio: 16 temporadas, 364 partidos y 250 goles.

Máximo goleador histórico del club (1922-1938), campeón del mundo con Italia (15 goles en 21 partidos).

Otra estrella fue Harald Nielsen, el jugador danés más joven en debutar con su selección (17 años). Apodado Dondolo: 6 temporadas, 182 partidos y 104 goles con el Bologna FC. Dos veces máximo goleador de la Serie A.

Y por último, pero no menos importante: Roberto Baggio. Una sola temporada fue bastante para hacer enamorar al Dall’Ara: 22 goles en 30 partidos. Balón de Oro, bicampeón de Italia y ganador de la Copa Italia. Una auténtica leyenda mundial.

Palmarés

El Bologna FC alcanzó la gloria en los años 20 bajo la dirección de Hermann Felsner. El club ganó su primer Scudetto en la temporada 1924/25, y después otros seis títulos, el último en 1963/64. Además, tiene tres Coppa Italia, la más reciente en la final de la temporada pasada contra el Milan.

